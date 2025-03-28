Gençlerbirliği: 1 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. 78. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun golüyle galibiyete ulaşan Gençlerbirliği, puanını 51'e yükseltti. Şanlıurfaspor ise haftayı 34 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 78. dakikada Metehan Mimaroğlu attı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 51'e yükseltirken, Şanlıurfaspor ise 34 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Şanlıurfaspor, evinde Boluspor'u ağırlayacak.