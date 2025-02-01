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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği: 2 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği: 2 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, evinde Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti. Michal Nalepa ve Metehan Mimaroğlu'nun (p) golleriyle galibiyete ulaşan Gençlerbirliği, puanını 36'ya yükseltti. Iğdır FK ise haftayı 26 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 18:36 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:36
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        Gençlerbirliği üç puanı iki golle aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.

        Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 4'te Michal Nalepa ve 86. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu attı.

        Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 36'ya yükseltirken, Iğdır FK ise 26 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak. Iğdır FK, Pendikspor'u konuk edecek.

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