Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Giovanni Sio uzak mesafeden sol ayağıyla sert vurdu ve Abdennour'a da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu. Gençlerbirliği bu golle 1-0 öne geçti!

17. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Candeias topu sağ ayağına alıp vuruşunu yaptı ancak savunma son anda ayak koyarak topun kaleye gitmesine izin vermedi.

KAYSERİSPOR DİREĞE TAKILDI!

Konuk ekip 34. dkaikada gole yaklaştı: Mensah kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ertaç boşa çıktı ve Abdennour kafayı vurdu ancak üst direkte patlayan top oyun alanını terk etti.

Temponun artış gösterdiği dakikalarda sol kanattan Halil İbrahim'in ortasında ön direkteki kırmızı siyah formalı futbolcular topa dokunamadı ve kaleci Lung meşin yuvarlığı kontrol etti.

42. dakika oynanırken Hasan Hüseyin sağ taraftan ceza sahasına giren ve savunma arkasına sarkan Henrique'ye güzel bir pas yolladı ve Henrique kafa vuruşuyla golü attı. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Gençlerbirliği rakibi Kayserispor karşısında ilk 45 dakikayı 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Ev sahibi ekip 62. dakikada rakip savunmayı dengesiz yakaladı. Candeias'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Halil İbrahim çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Lung topu kornere çeldi.

Kayserispor 64. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı: Mensah, önde yakalanan Gençlerbirliği savunmasının arkasına etkili bir top gönderdi. Topla buluşan Adebayor kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı fakat kaleci Ertaç ayaklarıyla golü önledi. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı.

EMRE TARİHE GEÇTİ!

71. dakika oynanırken Lopes'in ceza sahasına yolladığı ortayı Nurettin indirdi. Savunmaya çarpan top Emre'nin önünde kaldı ve topu rakibinden kurtaran genç yıldız adayı sol ayağıyla çaprazdan güzel bir vuruş yaparak skora dengeyi getirdi. Skora dengeyi getiren golü kaydeden 15 yaşındaki Emre Demir, Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ YİNE ÖNDE!

Gençlerbirliği 81. dakikada bir kez daha öne geçti: Erdem'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direğe gelen topu Sio kafayla indirdi. Kale sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Stancu topu düzeltip gol vuruşunu yaptı ve takımını yeniden öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'yla ilk galibiyetine uzandı. Gençlerbirliği bu sonucun ardından puanını 10'a yükseltirken 18. sıradaki Kayserispor 7 puanda kaldı.