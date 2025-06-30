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        Haberler Spor Transfer Gençlerbirliği, kaleci Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı! - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği, kaleci Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattı!

        Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği, kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 20:11 Güncelleme: 30.06.2025 - 20:11
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        Gökhan Akkan, Gençlerbirliği'nde!
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        Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Gençlerbirliği, kaleci Gökhan Akkan'ı renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

        Gençlerbirliği altyapısında yetişen Gökhan, profesyonel kariyerine Sincan Belediyesi Ankaraspor’da adım attı. Kariyerini MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'da sürdüren Gökhan, son olarak Bodrum FK'de oynadı.

        A Milli Futbol Takımı'nın formasını bir kez giyen Gökhan, başkent ekibinin yeni sezondaki ilk transferi oldu.

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