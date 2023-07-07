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        Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'la 2 yıllık anlaşmaya vardı

        Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'la 2 yıllığına anlaştığını duyurdu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 23:32
        Gençlerbirliği'nde 2 yıllık imza
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, geçen sezon Yeni Malatyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Rahman Buğra Çağıran'la 2 yıllık anlaşma imzaladı.

        Geçen sezon Gençlerbirliği'nde 7 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, başkent ekibine 3 golle de katkı sağlamıştı.

        Futbol serüvenine Trabzonspor altyapısında başlayan Rahman Buğra Çağıran, kariyerinde; Arsinspor, Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Samsunpor ve Erzurumspor takımlarının formasını giydi.

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