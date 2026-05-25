        Gençlerbirliği Spor Direktörü Ali Ekber Düzgün'den "veda" açıklaması!

        Gençlerbirliği Spor Direktörü Ali Ekber Düzgün'den "veda" açıklaması!

        Gençlerbirliği Kulübü Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 17:40 Güncelleme:
        Gençlerbirliği'nde ayrılık!

        Gençlerbirliği Kulübü Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, görevinden ayrıldığını açıkladı.

        Düzgün, AA muhabirine, yaklaşık iki buçuk yıldır aralıklarla da olsa görev yaptığı kırmızı-siyahlı kulüpten profesyonel anlamda ayrıldığını ancak gönül bağının kesinlikle kopmayacağını ifade etti.

        Görevde bulunduğu süreçte başkent kulübünün "olağanüstü" dönemlerden geçtiğine dikkati çeken Düzgün, "Yaklaşık iki buçuk yıldır aralıklarla da olsa başarısı için emek verdiğim kulübümden ayrılıyorum. Bu ayrılık elbette profesyonel anlamda. Gençlerbirliği ile kurduğum gönül bağı sonsuza kadar sürecek. Önce Trendyol 1. Lig’de şampiyon olduk. Sonra kulübe şahsi menfaatleri doğrultusunda yön vermek isteyenlere rağmen kısa sürede takımı takviye ettik. Üç başkan, ikisi farklı zamanlarda dört teknik adamla çalıştık. Buna rağmen ligde kalmanın kulübün geleceği için hayati önemde olduğu süreçte bunu başardık." dedi.

        Süper Lig'e çıkma ya da ligde kalmanın tek başına kendisine ait olmadığını vurgulayan Düzgün, "Gençlerbirliği’nin her başarısının arkasında 100 yılı aşan tarihi ve bu tarihe emek veren insanların katkısı vardır. Bu yüzyılı aşan tarihin neredeyse çeyreğine şahidim. Bu tecrübeyle belirtmek isterim ki Gençlerbirliği karakterini koruduğu sürece varlığını da sürdürecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

        Kırmızı-siyahlı kulüpte birlikte çalıştığı başkanlar Osman Sungur ve Haydar Arda Çakmak'a teşekkür eden Düzgün, "Yönetim kurulları çok önemli. Bunu özellikle 6 Aralık’tan sonra, 17 Ocak’tan sonra gördük. Tek tek ismini sayamayacağım, sağduyulu yönetim kurulu üyelerimizin feraseti olmasaydı görevimi tamamlayamazdım, hepsine minnettarım. Kırmızı kara formanın hakkını döktükleri terle verdiklerinden emin olduğum futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum. Tribünden kulübeye inmiş biri olarak elbette son teşekkürüm taraftarımıza. Onlar var oldukça Gençlerbirliği var olur, daima." diyerek sözlerini tamamladı.

