Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenerek ligi 68 puanla ikinci sırada tamamladı ve direkt Süper Lig'e yükseldi.
Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 5-0 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti ve Süper Lig'i getiren golleri 2 ve 9. dakikada Daniel Popa, 56. dakikada Sinan Osmanoğlu, 66. dakikada Leo Gaucho ve 88. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.
4 SEZONUN ARDINDAN YENİDEN SÜPER LİG'DE!
Gençlerbirliği, bu galibiyetle birlikte Kocaelispor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Başkent temsilcisi, 2020/21'den sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi.
Gençlerbirliği, 68 puanla ligi ikinci sırada noktaladı. Yeni Malatyaspor ise eksi 21 puan ve eksi 139 averajla lige veda etti.
BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 1. Lig’de sezonu 2'nci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ni yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig’e yükselen, futbolumuzun asırlık çınarı Gençlerbirliği’ni kutluyorum. Başkent temsilcisinin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular olmak üzere, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Süper Lig’e tekrar dönen Gençlerbirliği’ne başarılar diliyorum.”
SÜPER LİG'E YÜKSELENLER
Kocaelispor
Gençlerbirliği
PLAY-OFF FİNALİSTİ
Fatih Karagümrük
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İstanbulspor - Boluspor
Bandırmaspor - Erzurumspor