Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 5-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti ve Süper Lig'i getiren golleri 2 ve 9. dakikada Daniel Popa, 56. dakikada Sinan Osmanoğlu, 66. dakikada Leo Gaucho ve 88. dakikada Gökhan Altıparmak kaydetti.

4 SEZONUN ARDINDAN YENİDEN SÜPER LİG'DE! Gençlerbirliği, bu galibiyetle birlikte Kocaelispor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Başkent temsilcisi, 2020/21'den sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi. Gençlerbirliği, 68 puanla ligi ikinci sırada noktaladı. Yeni Malatyaspor ise eksi 21 puan ve eksi 139 averajla lige veda etti.