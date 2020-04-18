Gençlerden kronik rahatsızlığı olan çocuklara oyuncak sürprizi - BİLECİK

AA

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan aynı zamanda kronik rahatsızlığı da bulunan çocuklara ulaşmak isteyen gençler, önce aileler ile iletişime geçerek küçükler için oyuncak hazırladıklarını söyledi.

Ailelerden de izin alan gençler, maske ve eldiven takarak hazırladıkları oyuncak dolu paketleri, çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunan 14 çocuğa ulaştırdı.

- "Onların mutluluklarını görmek bize neşe verdi"

Gençlerden Eray Zencir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapanan çocukların evlerine gittiklerini söyledi.

Çocukların canlarının sıkılmaması adına çaba gösterdiklerini ifade eden Zencir, şöyle konuştu:"Koronavirüsle mücadelede evlere kapanan çocukları sevindirmek istedik. Biz ihtiyaçlarımızı gidermek için en azından markete veya fırına gidebiliyoruz ama çıkamayan küçük arkadaşlarımızı düşündük ve sosyal mesafeyi koruyarak onlara kapıdan hediyeler verdik. Evlerinde oynayabilecekleri oyuncaklar ve canları sıkıldığında yemeleri için çikolatalar aldık. Kapıda onların mutluluklarını görmek bize neşe verdi."

Zencir, çocuklarla parka gitmek üzere sözleştiklerini vurgulayarak, "İnşallah en kısa zamanda koronavirüs olayı biter ve o küçük arkadaşlarımızla oyun oynamaya da gideriz." şeklinde konuştu.

- "Allah onlardan razı olsun"

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ve 5 yıl önce çölyak hastalığı (Gluten Enteropatisi) teşhisi konulan 10 yaşındaki Ecrin Bozkurt, kendisine oyuncak getiren ağabeylerine teşekkür etti.Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evde kaldıklarını ancak canının sıkıldığını anlatan Bozkurt, "Evde kalmak sağlığımız için çok önemli. Benim gibi olanlar, lütfen evden çıkmasın. Ben arkadaşlarımla görüntülü görüşerek hayatımı eve sığdırdım. Sağ olsun ağabeylerim de bana oyuncak getirdi, beni çok mutlu ettiler." diye konuştu.

Bozkurt, tüm çocuklara seslenerek, "Canım sıkılıyor ama hastalık bitince dışarıya çıkacağım. Ailemle de evde, farklı aktiviteler yaparak zamanın nasıl geçtiğini bazen fark etmiyorum. Onun için evde kalalım." dedi.

Gençlerin anlamlı bir projeye imza attığını belirten anne Sebile Bozkurt da kızının risk grubunda olmasından dolayı sağlığına ve kurallara büyük özen gösterdiklerini söyledi.Ecrin'in her anını dışarıya çıkacağı günü planlayarak geçirdiğini aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:"Koronavirüs kronik rahatsızlığı olan çocuklarımız için büyük bir tehlikedir. Kızımızla birlikte bu süreci güzel ve renkli etkinliklerle geçiriyoruz. Herkese tavsiyemiz, bizler gibi evde kalsınlar ve güzel vakit geçirsinler. Bugün gelen gençler de kızımı çok mutlu ettiler, sağ olsunlar. Allah onlardan razı olsun."