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Gençlere ve öğrencilere ÖTV'siz vergisiz iPhone fırsatı! İşte vergisiz iPhone fiyatları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Seçim Beyannamesi'nde yer alan düzenlemeye göre gençlere ve öğrencilere ilk bilgisayar ve telefon alımlarında vergi muafiyeti uygulanacak. Apple'ın Türkiye fiyatlarına zam uygulamasının ardından gözler "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. İşte detaylar...

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  • Gençlere ÖTV'siz ve vergisiz Apple iPhone fırsatı: iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı. Hal böyle olunca vatandaşlar arama motorlarında: "iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını araştırır oldu. İşte detaylar...
  • Gençlere ÖTV'siz ve vergisiz Apple iPhone fırsatı: iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    APPLE YENİ BİR ZAM YAPTI!

    Apple Türkiye'nin resmi internet sitesine göre, firma bazı ürünlerde fiyat artışı gerçekleştirdi. İşte yenilenen fiyatlar;

    iPhone 14 128 GB

    Eski fiyatı: 35.999 TL / Yeni fiyatı: 37.999 TL

    iPhone 14 256 GB

    Eski fiyatı: 38.799 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL

    iPhone 14 512 GB

    Eski fiyatı: 44.399 TL / Yeni fiyatı: 46.999 TL

     
  • Gençlere ÖTV'siz ve vergisiz Apple iPhone fırsatı: iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    iPHONE 14 PLUS FİYATLARI

    iPhone 14 Plus 128 GB

    Eski fiyatı: 39.999 TL / Yeni fiyatı: 41.999 TL

    iPhone 14 Plus 256 GB

    Eski fiyatı: 42.799 TL / Yeni fiyatı: 44.999 TL

    iPhone 14 Plus 512 GB

    Eski fiyatı: 48.399 TL / Yeni fiyatı: 50.999 TL

    iPHONE 14 PRO FİYATLARI

    iPhone 14 Pro 128 GB

    Eski fiyatı: 45.999 TL / Yeni fiyatı: 48.999 TL

    iPhone 14 Pro 256 GB

    Eski fiyatı: 48.799 TL / Yeni fiyatı: 51.999 TL

    iPhone 14 Pro 512 GB

    Eski fiyatı: 54.399 TL / Yeni fiyatı: 57.999 TL

    iPhone 14 Pro 1 TB

    Eski fiyatı: 59.999 TL / Yeni fiyatı: 63.999 TL

     
  • Gençlere ÖTV'siz ve vergisiz Apple iPhone fırsatı: iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

    iPhone 14 Pro Max 128 GB

    Eski fiyatı: 49.999 TL / Yeni fiyatı: 52.999 TL

    iPhone 14 Pro Max 256 GB

    Eski fiyatı: 52.799 TL / Yeni fiyatı: 55.999 TL

    iPhone 14 Pro Max 512 GB

    Eski fiyatı: 58.399 TL / Yeni fiyatı: 61.999 TL

    iPhone 14 Pro Max 1 TB

    Eski fiyatı: 63.999 TL / Yeni fiyatı: 67.999 TL
  • Gençlere ÖTV'siz ve vergisiz Apple iPhone fırsatı: iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    iPHONE 13 FİYATLARI

    iPhone 13 mini 128 GB

    Eski fiyatı: 26.999 TL / Yeni fiyatı: 28.499 TL

    iPhone 13 mini 256 GB

    Eski fiyatı: 29.799 TL / Yeni fiyatı: 31.499 TL

    iPhone 13 mini 512 GB

    Eski fiyatı: 35.399 TL / Yeni fiyatı: 37.499 TL

    iPhone 13 128 GB

    Eski fiyatı: 29.999 TL / Yeni fiyatı: 31.999 TL

    iPhone 13 256 GB

    Eski fiyatı: 32.799 TL / Yeni fiyatı: 34.999 TL

    iPhone 13 512 GB

    Eski fiyatı: 38.399 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL
  • Gençlere ÖTV'siz ve vergisiz Apple iPhone fırsatı: iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    İPHONE 11, 12, 13, 14 TELEFON VERGİ ÜCRETİ NE KADAR? 

    Gelen zamlardan sonra iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 45 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle fiyat 19 bin 650 TL gibi bir fiyata ulaşıyor.
  • Gençlere ÖTV'siz ve vergisiz Apple iPhone fırsatı: iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    iPhone 14 Pro Max 128 GB

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 28 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 

    iPhone 14 Pro 128 GB

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 26 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 

    iPhone 14 Plus 128 GB

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 22 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 
  • Gençlere ÖTV'siz ve vergisiz Apple iPhone fırsatı: iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    iPhone 14 128 GB

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 20 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 

    iPhone 13 128 GB

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 

    iPhone 13 mini 128 GB

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 16 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 

    iPhone 12 128 GB

    Vergisiz olarak telefon fiyatının 17 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. 
  • Gençlere ÖTV'siz ve vergisiz Apple iPhone fırsatı: iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

    Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
  • Gençlere ÖTV'siz ve vergisiz Apple iPhone fırsatı: iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonu alabilecek fakat konuyla ilgili net tarih henüz belirlenmedi. Tarih açıklandığı zaman haberimizin içeriği güncellenecektir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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