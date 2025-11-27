Gençlerin "genç" olma hakkını destekleyen TEV'den etki araştırması

Türkiye’nin eğitime gönül veren en köklü sivil toplum kuruluşlarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversiteli gençlerin eğitim yolculuğunda karşılaştığı zorlukları, umut kaynaklarını ve destek ihtiyaçlarını ortaya koyan etki araştırması sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 19–35 yaş aralığındaki 1.175 TEV bursiyeri, 374 mezun bursiyer ve 397 kişilik kontrol grubu olmak üzere toplam 1.946 gençle gerçekleştirilen araştırmada; çoklu krizler çağının etkileri, psikolojik dayanıklılık, sosyal katılım ve eğitime erişim gibi çeşitli başlıklarda çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

GENÇLER KAYGI VE YALNIZLIK GERÇEĞİYLE KARŞI KARŞIYA

Vakfın saha araştırmasından elde ettiği bulgulara göre gençlerin en sık dile getirdiği duygu “gelecek kaygısı” oldu. Gençler; ekonomik dalgalanmalar, hayat pahalılığı, temel ihtiyaçlara erişim ve iş bulma endişesi nedeniyle üniversite yıllarında “gençliğini yaşayamıyor.” Bu durum sıkça sosyal izolasyon, yalnızlık, değersizlik ve “yarına dair belirsizlik” hissini beraberinde getiriyor. Araştırma aynı zamanda hali hazırda TEV’den destek alan bursiyerlerin önemli bir bölümünün maddi kısıtlar nedeniyle toplumsal hayata aktif olarak katılamadığını ortaya koyuyor. Buna paralel olarak, toplumsal hayattan uzaklaşmanın, psikolojik iyi oluşu olumsuz etkilediği araştırmanın bir diğer önemli sonucudur. Buna karşın, sosyal etkinliklere katılma imkanı bulan gençlerde yaşam memnuniyeti artarken özgüven de anlamlı ölçüde yükseliyor.