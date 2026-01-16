Gençliğin sırrı, Efes Antik Kenti'nde saklı

Tarihin en büyüleyici antik kentlerinden Efes Antik Kenti', bu kez sinema perdesinde gizem ve macerayla buluşuyor. Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği Efes’in Sırrı, gizem ve macerayı buluşturan hikâyesiyle bugün sinemalarda izleyiciyle buluştu.

GENÇLİĞİN SIRRI EFES ANTİK KENT'TE SAKLI

Film, Efes Antik Kent'te yapılan bir kazı sırasında ortaya çıkan gizemli bir harita ve sihirli bir mağarayla başlıyor. Bu keşif, bazı yetişkinleri çocuklara dönüştürürken, Tuna ve okul arkadaşı Damla’yı da sıra dışı bir maceranın tam ortasına sürüklüyor.

Ajanların haritanın peşine düşmesiyle ortaya ise dostluk, cesaret ve dayanışma üzerine kurulu; bol kahkahalı, sıcak bir yolculuk çıkıyor.

REKLAM

Filmin oyuncu kadrosunda; Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi, Zeynep Çiçekoğlu Süner, Nazlı Yağcı, Ebrar Demirbilek, Ayaz Gülşen, Kaan alp Dayı, Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gencer, Ayça Bilir, Sara Yılmaz ve Abdullah Şahin ve Tarık Papuççuoğlu ve Oya Başar yer alıyor.