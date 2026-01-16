Habertürk
        Haberler Magazin Gençliğin sırrı, Efes Antik Kenti'nde saklı

        Gençliğin sırrı, Efes Antik Kenti'nde saklı

        "Efes'in Sırrı" adlı sinema filmi, tarihin en büyüleyici antik kentlerinden Efes Antik Kenti'nde geçen bir hikâyeyi sinemaya yansıttı

        Giriş: 16.01.2026 - 12:15 Güncelleme: 16.01.2026 - 12:15
        Tarihin en büyüleyici antik kentlerinden Efes Antik Kenti', bu kez sinema perdesinde gizem ve macerayla buluşuyor. Yapımcılığını Poll Films by Polat Yağcı’nın üstlendiği Efes’in Sırrı, gizem ve macerayı buluşturan hikâyesiyle bugün sinemalarda izleyiciyle buluştu.

        GENÇLİĞİN SIRRI EFES ANTİK KENT'TE SAKLI

        Film, Efes Antik Kent'te yapılan bir kazı sırasında ortaya çıkan gizemli bir harita ve sihirli bir mağarayla başlıyor. Bu keşif, bazı yetişkinleri çocuklara dönüştürürken, Tuna ve okul arkadaşı Damla’yı da sıra dışı bir maceranın tam ortasına sürüklüyor.

        Ajanların haritanın peşine düşmesiyle ortaya ise dostluk, cesaret ve dayanışma üzerine kurulu; bol kahkahalı, sıcak bir yolculuk çıkıyor.

        Filmin oyuncu kadrosunda; Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi, Zeynep Çiçekoğlu Süner, Nazlı Yağcı, Ebrar Demirbilek, Ayaz Gülşen, Kaan alp Dayı, Ayaz Çoban, Masal Ayşe Gencer, Ayça Bilir, Sara Yılmaz ve Abdullah Şahin ve Tarık Papuççuoğlu ve Oya Başar yer alıyor.

        Senaryosunu; Zeynep Çiçekoğlu Süner’in kaleme aldığı, hikayesi Kamuran Süner’e ait olan ve yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki’nin oturduğu film; fantastik unsurları, temposu yüksek macerası ve duygusal anlatımıyla her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

        Filmin Konusu: Efes’teki bir kazı sırasında ortaya çıkan gizemli harita ve sihirli bir mağara, yetişkin arkeologları Tuna ve okul arkadaşı Damla ile aynı yaşa indirir. Tuna’nın, kendisine zorbalık yapan Anıl’dan kurtulmak için bu ‘yeni arkadaşlara’ ihtiyaç duyması ve ajanların haritanın peşine düşmesi ise ekibi hızla birbirine yaklaştırır. Tuna, Damla ve artık çocuk haline dönen arkeologlar, bir yandan büyümenin sırrını çözmeye ve ajanlardan kaçmaya diğer yandan Efes’in kadim gizemini açığa çıkarmaya çalışırken sıcak, sürükleyici ve bol kahkahalı bir dostluk yolculuğuna adım atar.

