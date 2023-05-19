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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
AA

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki 81 il ve KKTC ve Azerbaycan’dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personelinin yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, deftere şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, 104 yıl önce işgale uğramış vatan topraklarını müdafaa için Samsun’a çıkışınız, ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Çanakkale muharebelerinde makes bulan hürriyet ateşi, Samsun’a 19 Mayıs 1919’da ayak basan bir avuç askerin gücüyle harlandı, perçinlendi.

Asırlık bir çınar olarak yoluna devam eden ülkemiz bugün Türkiye Yüzyılı’nın eşiğindedir. Hiç şüphe yok ki Türkiye’nin en büyük gücü ve teminatı pırıl pırıl gençleridir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin her alanda kendisini geliştirmesi, üstün donanım ve başarıya erişmesi adına tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Biliyoruz ki imkan ve potansiyel sahibi bir gençlik ülkesinin ve kendisinin istikbalini güçlü bir şekilde inşa edecektir.

İşaret ettiğiniz muasır medeniyet hedefimiz doğrultusunda her alanda olduğu gibi sporda da uluslararası müsabakalarda pek çok başarı elde ettik. Cumhuriyetimizin 100. yılında, sporcularımızın üstün gayretleri ile kazanılan bu başarılar, asrın felaketini yaşayan milletimiz için büyük bir umut vesilesidir.

Bu duygularla aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Zatıalinizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Kasapoğlu, 81 il ve KKTC ve Azerbaycan’dan gelen temsilci gençlerin yanı sıra sporcular ve Bakanlık personeliyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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