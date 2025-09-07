Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan Filenin Sultanları için tebrik mesajı! - Voleybol Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan Filenin Sultanları için tebrik mesajı!

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan Filenin Sultanları'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 18:05 Güncelleme: 07.09.2025 - 18:05
        Bakan Bak'tan Filenin Sultanları için tebrik mesajı!
        Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        “Tayland’ın başkenti Bangkok’da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde rakibi İtalya karşısında büyük bir mücadele vererek turnuvayı dünya ikincisi olarak tamamlayan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıyla millilerimiz, Türk voleybolunun gücünü tüm dünyaya göstermiş ve ülkemizi gururla temsil etmiştir. Filenin Sultanları’nın gelecek nesillere de ilham kaynağı olacak bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

