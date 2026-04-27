Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 işçi alımı yapacak! GSB işçi alımı başvuruları nereden yapılır, başvuru şartları neler?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, temizlik görevlisi kadrosunda görevlendirilmek üzere ek listede belirtilen kontenjan dağılımı doğrultusunda toplam 157 sürekli işçi alınacak. Başvurular ise 27 Nisan bugün itibarıyla başladı. Bu kapsamda “Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları belli oldu mu?” sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm ayrıntılar...
Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, temizlik görevlisi kadrosunda istihdam edilmek üzere ek listede belirtilen dağılıma göre toplam 157 sürekli işçi alınacak. Bu kontenjanın 45’i engelli bireylere, 112’si ise eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylara ayrıldı.
BAŞVURULAR NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 27 Nisan – 04 Mayıs 2026 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.
Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyerine başvuru yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
- 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
- Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
- Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
- Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
- Başvurunun son günü (04 Mayıs 2026) itibarıyla genel ve özel şartlar başlığında belirtilen şartlara haiz olmak.
Özel şartlara ise Resmi Gazete’de yayınlanan duyurudan ulaşabilirsiniz.
