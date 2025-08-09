Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 4 BİN 400 PERSONEL ALACAK! 2025 GSB personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları nelerdir, kadro dağılımı nasıl olacak?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alacak! 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, nasıl yapılır, şartları ve kadro dağılımı belli mi?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 4 bin 400 GSB personel alımı yapılacak olup başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı gibi bilgiler merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görev alacak toplamda 4.400 sözleşmeli personel alımına başvuruları e devlet üzerinden alacak. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman? GSB 4 bin 400 personel alımı başvuruları başladı mı, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Giriş: 09.08.2025 - 23:56 Güncelleme: 09.08.2025 - 23:56
        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatında görev alacak toplamda 4.400 sözleşmeli personel alımı yapacak. Devlet kadrosunda istihdam sağlamak isteyenler GSB personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir sorularına yanıt arıyor. Farklı alan ve kadrolarda alımlar yapılacak. Başvuru şartları belli oldu. Alımlarda 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınacak. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 400 personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Adaylar başvurularını, 09 Ağustos 2025 (00.00) – 17 Ağustos 2025 (23.59) tarihlerinde e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

        GSB PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI 2025

        Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.

        2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alınacak.

        GSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması gerekmektedir.

        A- GENEL ŞARTLAR

        1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

        3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

        4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

        5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

        6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

        7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

        8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

        9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

        10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

        11) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

        12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

        B- ÖZEL ŞARTLAR

        1) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – 1. GRUP POZİSYONU İÇİN;

        a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak,

        b) Cinsiyeti erkek olmak,

        c) Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (18 Ağustos 1985 ve sonrası doğumlu olanlar) ,

        d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,

        e) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

        f) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak,

        İLAN DETAYI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
