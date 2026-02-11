Canlı
        Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan VAR Merkezi'ne yapılan ziyaretle ilgili açıklama!

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan VAR Merkezi'ne yapılan ziyaretle ilgili açıklama!

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakan Osman Aşkın Bak'ın FIFA Kokart Töreni sonrası yaptığı VAR Merkezi ziyaretinin yalnızca sistemin işleyişine dair bilgi almak amacıyla gerçekleştirildiğini, herhangi bir maç veya hakem kararıyla ilgili inceleme yapılmadığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 23:39 Güncelleme: 11.02.2026 - 23:39
        GSB'den VAR Merkezi'ne yapılan ziyaretle ilgili açıklama!
        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakan Osman Aşkın Bak'ın FIFA Kokart Töreni sonrası VAR Merkezini ziyaret etmesinin sistemin işleyişine ilişkin olduğu, bir müsabakaya veya hakem kararına yönelik inceleme olmadığını açıkladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "10 Şubat Salı günü Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu’nda gerçekleştirilen FIFA Kokart Töreni sonrasında program kapsamında VAR Merkezi ziyaret edilmiştir. Ziyaret sırasında hakem eğitmenleri ve görevli teknik uzmanlar tarafından sistemin işleyişine ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmış; yurt içi ve yurt dışından farklı müsabakalara ait örnek görüntüler üzerinden VAR teknolojisinin çalışma prensipleri aktarılmıştır. Söz konusu ziyaret herhangi bir müsabakaya veya hakem kararına yönelik inceleme ya da değerlendirme amacı taşımamaktadır. Kamuoyunda bu çerçeve dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır."

