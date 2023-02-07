Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir?

d) O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,

e) O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması.

f) Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması.

Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor. Bunun için ilgili Bakanlıklar hükümet tarafından Afet Bölgesi'nde görevlendiriliyor.