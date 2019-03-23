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İddiaya göre, tekstil işçisi Hanife Aksu (42),çalıştığı işyeri sahibinin, bir şirketi için yaptığı genel müdürlük teklifini kabul etti. 2015 yılında kurulan şirkette 1 gün bile genel müdür olamayan Aksu, 3 yıl sonra adına kurulan paravan şirketle borçlandırıldığını öğrendi. Yaklaşık 500 bin lira borç şoku yaşayan Aksu, “Genel müdürlük hayalleri bana pahalıya patladı dedi.
GENEL MÜDÜRLÜK HAYALİ BANA PAHALIYA PATLADI
Hanife Aksu başından geçenleri şöyle anlattı: "Sultangazi'de bir işyerinde çalışıyordum. İşyeri sahibi Murat beyin yanında 1 sene çalıştım. Daha sonra başka bir iş yapmaya çalıştım. Oradan ayrıldım. İş bulamadım, tutturamadım. Sonra Murat Bey bana, şirketin genel müdürlüğü teklifi ile geldi. Ben de işsiz olduğum için, sonuçta 'Bu da bir genel müdürlük. Sekreterliğin bir üstü' dedik. O yüzden kabul ettim. 2015 Aralık ayında bir şirkete genel müdür olarak tayin edildim. Bunun için bir imza atmam gerekiyordu. İmzamı attım. Daha sonra bu şirket 3 ay ortada yoktu. Sorup, soruşturduğumda, araştırdığımda 'tadilat olacak', 'cenazemiz var' vs. diyerek beni 1 sene oyaladılar. En sonunda 'Şu an şirketi işletmiyoruz' dediler. Bu yüzden de hiçbir şekilde şirketi göremedim, yanından bile geçemedim. Genel müdürlük hayali bana pahalıya patladı."
“GENEL MÜDÜR OLAMADIM AMA ÇOK ŞÜKÜR BİR ORTACI OLARAK ÇALIŞIYORUM
Karşı davalar açtığını anlatan Aksu, "Şirkete genel müdür olma teklifinde bulunan aracı şahıstan da şikayetçi oldum. Vergi dairesinden gelen evrakların hepsini savcılığa verdim. Ayrıca Vergi Dairesi tarafından şahsıma bir dava açılmış. Önümüzdeki ay bunun mahkemesi var ve sonucunu bekliyorum. Vergi Dairesi tarafından şahsıma gelen yaklaşık 500 Bin lira para cezası var. Üzerime açılan paravan şirketin borçlarını da ödemeye başladım. Ben şu anda bunları ödemek mecburiyetinde bırakılıyorum. Şu anda Gaziosmanpaşa ilçesinde bir tekstil atölyesinde ortacı olarak çalışıyorum. Belirli bir haftalığım var. Geçinmeye çalışıyorum. Kirada oturuyorum ve bu dertlerle uğraşıyorum. Şimdiye kadar bir genel müdür olamadık ama çok şükür bir ortacı olarak çalışıyorum. Bugün tozun, toprağın içerisinde çalışıyorum. Sırf bu borçları ödeyebilmek için. Bunu yapanların cezalandırılmasını ve en kısa zamanda mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
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