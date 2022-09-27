Genital Bölge Kararması Neden Olur, Nasıl Geçer? Genital Bölge (Vajina) Kararmasına Ne İyi Gelir?

Vücudun kendi rengi bu şekilde olabilmekte iken bazen de hormonal değişimler bu duruma neden olmaktadır. Özellikle hamilelik ergenlik, emzirme, doğum ve menopoz dönemler bu bölgenin kararmasına yol açabilmektedir. Ten rengi koyu olan kadınlarda daha sık genital bölge kararması gözlemlenmektedir. Peki, vajina kararması nasıl geçer, vajina kararmasına ne iyi gelir? Tüm detaylar…

Genital Bölge Kararması Neden Olur?

Genital bölgede oluşan kararmalar farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan biri uzun süre güneş altında kalınması olarak bilinmektedir. Uzun süre güneşte kalındığında olumsuz anlamda etkilenilebilmekte ve sonucunda ise kararma meydana gelebilmektedir. Bununla birlikte yaşında ilerlemesi ile birlikte de bölgede kararma oluşabilmektedir. Yaş ilerledikçe hormon yapısında değişim yaşanmaktadır ve vajina da kararma oluşmaktadır.

Bir diğer neden ise ergenlik dönemidir. Ergenlik döneminde yaşanan değişimler bölgenin kararmasına neden olabilmektedir. Aynı zamanda hamilelik, menopoz, doğum, emzirme gibi dönemlerde de genital bölge kararması yaşanabilmektedir. Pek çok kadın tarafından genital bölge kararması için doğal yöntemler merak edilenler arasında yer almaktadır.

Vajina Kararması Nasıl Geçer?

Bazı doğal yöntemler genital bölgede oluşan kararmaların giderilmesi için uygulanmaktadır. Fakat bu doğal yöntemlerin uzman bir hekime danışarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Doğal yöntemler doğru bir şekilde uygulandığından olumlu etkiler ortaya çıkarabilmektedir. Fakat eğer olumsuz etkiler ortaya çıkmakta veya hiçbir etki yaratmamakta ise mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Böylelikle uygun bir tedavi yöntemi uygulanabilmekte ve kararan bölge daha beyaz bir hale getirilebilmektedir. Vajina kararmasına ne iyi gelir sorusu ise oldukça sık merak edilmektedir.

Zeytinyağı masajı, limon masajı, aleo vera jel gibi yöntemler ile bölgede beyazlama sağlanabilmektedir. Ancak bu yöntemlerin doğru ve düzenli bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu sayede daha doğru bir sonuç elde edilebilmektedir.

Vajina Kararmasına Ne İyi Gelir?

Vajina bölgesinde meydana gelen kararmaların iyileşmesini sağlayan yöntemlerden bir tanesi aleo vera jeli kullanımıdır. Jel sürüldükten sonra bir süre bekletilmekte ve ardından yıkanmaktadır. Bununla birlikte limon masajı da bilinen doğal yöntemler arasında yer almaktadır. Birkaç damla limon bölgeye damlatılmakta ve ardından masaj uygulanmaktadır. Bu işlemin 3 günde bir tekrar edilmesi önerilmektedir. Bir diğer yöntemde ise elma suyu masajı yer almaktadır. Elma suyu masajının haftada 2 kez uygulanması önerilmektedir.

Son olarak zeytinyağı da bölgeye sürülebilmektedir. Zeytinyağının sürülmesinden sonra bölgeye masaj yapılması ve ardından peçete ile silinmesi gerekmektedir. Bu yağın onarıcı bir etkisi olduğundan dolayı tamamen yıkanmasına gerek duyulmamaktadır. Genital bölge kararması için doğal yöntemler arasında yer alan bu yöntemler ile birlikte beyazlatma sağlanabilmektedir.

Genital Bölge Kararması İçin Doğal Yöntemler

Aleo vera ve zerdeçal karışımının bölgede beyazlatma sağladığı oldukça sık bilinen yöntemler arasında yer almaktadır. Limon suyu yine genital bölgeyi beyazlatan maddeler arasında bulunmaktadır. Bunların dışında papaya sabunu ve limon suyu birleşimi de etkili yöntemlerdendir. Dut özü ve hindistan cevizi yağı ile bölgeye mesaj uygulanabilmektedir. Patates suyu ve zerdeçal birleşimi de başvurulan doğal yöntemler arasında yer almaktadır. Bunlardan en uygun olanı uzman bir hekime danışılarak uygulanabilmektedir.