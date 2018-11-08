Beşiktaş, Avrupa Ligi I Grubu dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş, Genk'i yenerek gruptan çıkma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Grup mücadelesine iyi başlayan ve ilk maçta evinde Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki iki karşılaşmada deplasmanda Malmö'ye 2-0, sahasında Genk'e 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş, 3 maç sonunda 3 puanla son sırada bulunuyor. Genk ise 2 galibiyet ve bir yenilgi sonunda topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
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GENK - BEŞİKTAŞ
GENK: Vukovic, Mahle, Dewaest, Aidoo, Uronen, Heynen, Pozuelo, Malinovsky, Ndongala, Samatta, Paintsil
TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement
BEŞİKTAŞ: Tolga, Dorukhan, Pepe, Vida, Caner, Necip, Oğuzhan, Medel, Lens, Quaresma, Babel
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
STAT: Genk Arena
HAKEM: Tobias Stieler
SAAT: 20.55
YAYIN: beIN Sports 1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Genk
|3
|2
|0
|1
|7
|5
|+2
|6
|Malmö
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|Sarpsborg
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|Beşiktaş
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
DERTLASMAN!
Beşiktaş, bu sezonki deplasman performansıyla korkutuyor. Resmi maçlarda şu ana dek 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda sadece iki kez kazanabildi. Beşiktaş, dış sahada ayrıca dörder beraberlik ve yenilgi aldı.
Siyah-beyazlı ekip, konuk olduğu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Spor Toto Süper Lig'deki 6 deplasman maçında sadece bir galibiyet elde edebilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, 2'sini yenilgiyle tamamladı. Avrupa kupalarında 4 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, yine bir kez galibiyet alabildi. Bir maçı da berabere tamamlayan Beşiktaş, rakiplerine deplasmanda iki kez mağlup oldu.
7 MAÇTIR GALİBİYET ALAMIYOR
Sezonun ilk 3 deplasman maçında 2 galibiyet ve bir yenilgi alan Beşiktaş, sonraki 7 mücadelede galibiyet sevinci yaşayamadı. Dış sahadaki son dış saha galibiyetini Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 karşılaşmayı 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle tamamladı.
AVRUPA'DA 107. DEPLASMAN MAÇINA ÇIKACAK
Beşiktaş, Genk karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 107. deplasman maçına çıkacak.Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki karşılaşmalardan 26'sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 20 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 60 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 120 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 195 gol gördü.
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