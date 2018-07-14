UEFA'nın finansal fair-play kriterlerine takılan ve Avrupa'dan men edilen Milan, bir sorunla daha boğuşuyor. Teknik direktör Gennaro Gattuso hakkında, Mayıs 2014'te iflas eden ve yüzde 35'ine sahip olduğu bir domuz çiftliğinde para aklama suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Gattuso'nun dışında 41 kişinin daha soruşturma altında olduğu belirtildi. Gattuso, Kasım 2011 ile Aralık 2013 arasında domuz çiftliğinin hissedarlarından biriydi.