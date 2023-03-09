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Gent - Medipol Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İşte Belözoğlu'nun 11'i!

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda bu akşam Gent ile karşılaşacak. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, A Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Başakşehir deplasmanda oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılarak turu geçmek istiyor. Peki Gent - Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

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AA / HABERTURK.COM
  • UEFA Avrupa Ligi Gent - Medipol Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Emre Belözoğlu'nun ilk 11'i! - Başakşehir haberleri

    Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Belçika temsilcisi Gent ile karşılaşacak.
  • UEFA Avrupa Ligi Gent - Medipol Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Emre Belözoğlu'nun ilk 11'i! - Başakşehir haberleri

    Gent kentindeki Ghelamco Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak maçta, Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcıları Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak. Gent - Başakşehir maçını Exxen canlı yayınlayacak.
  • UEFA Avrupa Ligi Gent - Medipol Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Emre Belözoğlu'nun ilk 11'i! - Başakşehir haberleri

    Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, Belçika deplasmanından İstanbul'a avantajlı bir sonuçla dönmeye çalışacak.
  • UEFA Avrupa Ligi Gent - Medipol Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Emre Belözoğlu'nun ilk 11'i! - Başakşehir haberleri

    Medipol Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin ve sakatlığı bulunan Mesut Özil karşılaşmada forma giyemeyecek.
  • UEFA Avrupa Ligi Gent - Medipol Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Emre Belözoğlu'nun ilk 11'i! - Başakşehir haberleri

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL 11'İ

    Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka

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