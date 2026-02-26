SPK bir şirketin daha halka arzına onay verdi ve Gentaş Kimya halka arz olmak için sıraya girdi. 124 milyon 845 bin lot dağıtacak şirketin yüzde 20.5'i halka açılacak ve yeni yatırımcılar aranacak. Tamamı eşit dağıtım ile verilecek hisselerin adeti 11 TL'den satışa çıkacak. İşte, Gentaş Kimya halka arz kapsamında tüm detaylar