Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Gentaş Kimya halka arz 2026: Gentaş Kimya hisse fiyatı, talep toplama tarihleri, fon kullanımı, olduğu bankalar, lot miktarı, halka arz büyüklüğü

        SPK Gentaş Kimya'ya onay verdi! Gentaş Kimya lot miktarı ve hisse fiyatı nedir?

        Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. halka arz oluyor. 11 TL hisse fiyatı ile 124 milyon 845 bin lot dağıtımı yapacak şirketin yüzde 20,5'i halka açılacak. Gentaş Kimya, yeni yatırımcılardan kazanacağı fonu işletme sermayesi, yeni pazarlara erişilmesi, finansal borçlar ve AR-GE çalışmalarında kullanacak. İşte, Gentaş Kimya halka arz detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 10:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SPK bir şirketin daha halka arzına onay verdi ve Gentaş Kimya halka arz olmak için sıraya girdi. 124 milyon 845 bin lot dağıtacak şirketin yüzde 20.5'i halka açılacak ve yeni yatırımcılar aranacak. Tamamı eşit dağıtım ile verilecek hisselerin adeti 11 TL'den satışa çıkacak. İşte, Gentaş Kimya halka arz kapsamında tüm detaylar

        2

        GENTAŞ KİMYA HİSSE FİYATI

        Gentaş Kimya'nın hisse fiyatı 11 TL olarak belirlendi.

        3

        GENTAŞ KİMYA LOT MİKTARI

        Şirket 124 milyon 845 bin lot dağıtacak ancak olası lot dağıtım tablosu henüz belli olmadı.

        4

        GENTAŞ KİMYA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Şirketin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.

        5

        GENTAŞ KİMYA FİNANSAL TABLO

        Finansal Tablo 2024/6 2023 2022
        - Hasılat 1,6 Milyar TL 3,7 Milyar TL 5,2 Milyar T
        - Brüt Kâr 388,8 Milyon TL 727,6 Milyon TL 833,7 Milyon TL
        6

        GENTAŞ KİMYA FON KULLANIM YERİ

        - Yüzde 45-55 İşletme sermayesi.

        - Yüzde 15-25 Yeni pazarlara erişilmesi.

        - Yüzde 15-25 Finansal borçluluğun azaltılması.

        - Yüzde 5-15 Ürün araştırma ve geliştirmeleri.

        7

        GENTAŞ KİMYA HANGİ BANKALARDA VAR?

        Şirketin hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz açıklanmadı.

        8

        GENTAŞ KİMYA DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 20.5

        Halka arz büyüklüğü: 1.3 milyar TL

        Tamamı eşit dağıtım

        T1-T2 uygun

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor