SPK Gentaş Kimya'ya onay verdi! Gentaş Kimya lot miktarı ve hisse fiyatı nedir?
Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. halka arz oluyor. 11 TL hisse fiyatı ile 124 milyon 845 bin lot dağıtımı yapacak şirketin yüzde 20,5'i halka açılacak. Gentaş Kimya, yeni yatırımcılardan kazanacağı fonu işletme sermayesi, yeni pazarlara erişilmesi, finansal borçlar ve AR-GE çalışmalarında kullanacak. İşte, Gentaş Kimya halka arz detayları
SPK bir şirketin daha halka arzına onay verdi ve Gentaş Kimya halka arz olmak için sıraya girdi. 124 milyon 845 bin lot dağıtacak şirketin yüzde 20.5'i halka açılacak ve yeni yatırımcılar aranacak. Tamamı eşit dağıtım ile verilecek hisselerin adeti 11 TL'den satışa çıkacak. İşte, Gentaş Kimya halka arz kapsamında tüm detaylar
GENTAŞ KİMYA HİSSE FİYATI
Gentaş Kimya'nın hisse fiyatı 11 TL olarak belirlendi.
GENTAŞ KİMYA LOT MİKTARI
Şirket 124 milyon 845 bin lot dağıtacak ancak olası lot dağıtım tablosu henüz belli olmadı.
GENTAŞ KİMYA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Şirketin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.
GENTAŞ KİMYA FİNANSAL TABLO
GENTAŞ KİMYA FON KULLANIM YERİ
- Yüzde 45-55 İşletme sermayesi.
- Yüzde 15-25 Yeni pazarlara erişilmesi.
- Yüzde 15-25 Finansal borçluluğun azaltılması.
- Yüzde 5-15 Ürün araştırma ve geliştirmeleri.