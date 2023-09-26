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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf “Georges Pierre’in gözünden Godard” sergisi 2 Ekim'de açılıyor

        “Georges Pierre’in gözünden Godard” sergisi 2 Ekim'de açılıyor

        Usta yönetmen Jean-Luc Godard'ın filmlerinden muhteşem karelerin yer aldığı 'Georges Pierre'in gözünden Godard' sergisi, 2 Ekim'de Institut français İstanbul ve Sinematek/Sinema Evi sergi salonlarında ziyarete açılıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:50
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        'Georges Pierre'in gözünden Godard'
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        Institut français ve Sinematek/Sinema Evi, Jean-Luc Godard’ın filmlerinden muhteşem kareleri ve filmleri sanatseverlerle buluşturmak için bir araya geliyor. BluTV, 212 Photography Istanbul ve İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu’nun destekleri ile düzenlenen 'Georges Pierre’in gözünden Godard' sergisi, 2 Ekim’de Institut français İstanbul ve Sinematek/Sinema Evi sergi salonlarında ziyarete açılıyor. Sinematek/Sinema Evi ise 24 Ekim’den itibaren yönetmenin 11 filmi ve yönetmen hakkında bir belgeselden oluşan “60’larda Godard” adlı bir retrospektifi sinemaseverlere sunacak.

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        Etkinliklere paralel olarak, Institut français İstanbul’da, 212 Photography Istanbul kapsamında 11 Ekim’de “Le Mépris” film gösterimi, sonrasında yönetmen ve senarist Cem Başeskioğlu ile söyleşi, 13 Ekim’de ise “À bout de souffle” film gösterimi gerçekleşecek. Filmler orijinal dilde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

        13 Eylül 2022’de aramızdan ayrılan, Fransız Yeni Dalga akımının merkezi figürü ve yedinci sanatın en dikkat çekici isimlerinden Godard, geleneksel sinemanın sınırlarını zorlamasıyla tanınıyor. Georges Pierre ise sinema dünyasının ve özellikle de Yeni Dalga yönetmenlerinin en önemli fotoğrafçılarından biri. Pierre, meslektaşı Raymond Cauchetier ile birlikte sahne arkasında olup bitenleri belgelemek ve sinemanın devrimlerinden biri hâline gelen Yeni Dalga’ya tanıklık etmek için hazırlık odalarını ve film setlerini arşınladı.

        Jean-Luc Godard
        Jean-Luc Godard

        Sinemadaki kariyerine oyuncu olarak başlayan, ama 'Elle' dergisi ondan film çekimlerini 'dizi' hâlinde ölümsüzleştirmesini istediğinde fotoğraf tutkusu ekranda olma arzusunun önüne geçen Georges Pierre, Yeni Dalga’nın en büyük filmlerinin en doğal anlarını ve özgünlüğünü mükemmel bir şekilde fotoğraflamıştır. Bu dönemin yaratıcı ve yenilikçi ruhuna tanıklık eden sayısız fotoğrafı, Jean-Luc Godard’ın eserlerine ve onun sinemanın geleneksel kurallarına nasıl karşı çıktığına ışık tutar.

        Sergi aynı zamanda set fotoğrafçılarının rolüne de vurgu yapıyor. Film sahnelerinin dışında çekilmelerine rağmen fotoğrafları, filmin ruhunu tek bir karede aktarmayı başarıyor. Dijital teknolojinin olmadığı bir dönemde set fotoğrafçıları, sadece çekimleri belgelemekle kalmayıp filmin tanıtımı için de görüntüler üreterek önemli bir rol oynamışlardır. Georges Pierre Fransız sinemacıların bir kuşağına damgasını vuran efsanevi fotoğrafların yaratıcılarıdır.

        Institut français Türkiye görsel-işitsel işbirliği ataşesi Florent Signifredi, sergiyle ilgili şunları söyledi: "Jean-Luc Godard’ın modern sinemada etkisi hala hissediliyor. Yenilikçi çekim teknikleri, devrimci anlatım yaklaşımı, günümüzde yönetmenlere hala ilham veriyor, sinema sanatına şekil veriyor. Bu sergi yedinci sanatın dâhi yönetmeninin kulislerini yakından keşfetmenizi sağlayacak. Filmlerini yeniden izlemeden önce eserlerini içselleştirmek için harika bir imkân!”

        “Georges Pierre’in gözünden Godard” sergisi 2 Ekim-9 Aralık tarihleri arasında Institut français İstanbul’da saat 10:00-18:00 saatleri arasında, Sinematek/Sinema Evi’nde ise Pazartesi hariç hafta içi 10:00 – 20:00 ve hafta sonu 10:00 – 18.30 saatleri arasında ziyaret açıktır. Giriş serbest, ziyaret ücretsizdir.

        Sinematek/Sinema Evi'nde gerçekleşecek “60’larda Godard” retrospektifi 24 Ekim – 21 Ocak tarihlerinde sinemaseverler ile buluşacak.

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        #Jean-Luc Godard
        #Institut Français
        #Georges Pierre
        #Sinematek/Sinema Evi
        #fotoğraf
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