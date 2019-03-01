'Gerçek Barbie'

Barbie bebeğe olan hayranlığı nedeniyle defalarca ameliyat olan 28 yaşındaki Herms, Barbie'ye hayranlığının 5 ya da 6 yaşlarındayken başladığını söyleyerek, "Barbie bebeklerle çok oynadım ve onların güzelliğine kaldım" açıklamasında bulundu