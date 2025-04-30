Gerçek hayatlardan ilham aldılar: Kadının gücünü beyaz perdeye taşıyan 10 etkileyici yapım!

Sinema, tarih boyunca kahramanlık hikayeleriyle dolu olsa da, kadın gücünü odağına alan eserler her zaman ayrı bir yerde duruyor. Zorluklara meydan okuyan, özgürlük için savaşan ve kendi sesini duyuran kadınların hikayelerini anlatan filmler, izleyicilere unutulmaz deneyimler yaşatıyor. İşte kadın gücünü kutlayan 10 önemli yabancı film!