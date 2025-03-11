Geri dönüş Galatasaray'da kara bulutları dağıttı!
Galatasaray'ın 1-0'dan geri dönerek 2-1 kazandığı Alanyaspor maçı, camiada son dönemde oluşan olumsuz tabloyu tersine çevirdi.
Fenerbahçe’yle arasındaki puan farkı 4’e düşen Galatasaray, Alanya’da uçurumun kıyısından döndü.
Zorlu deplasmanda 1-0 geriye düşen Cimbom ikinci yarıda kendine gelmeyi ve silkelenmeyi başardı.
Devre arasında Okan Buruk’la birlikte kaptanlar da devreye girip konuşma yaparken, Cimbom 1-0’dan dönerek 2-1’lik galibiyete ulaşmayı bildi.
Sarı-kırmızılılar bu zaferle birlikte Fenerbahçe'nin maç yapmadığı haftada puan farkını 7'ye yükseltti.
Yenik durumdan galibiyete uzanan bu sürecin coşkusu uzun sürdü.
Son düdüğün ardından 3 puanı tribünlerle kutlayan futbolcuların sevinci soyunma odasında da devam etti.
Son haftalarda yaşanan gergin hava da bu galibiyetle birlikte dağılmış oldu.
Bu sezon birçok maçta üstünlüğünü koruyamayan ve beraberliklerle yetinmek zorunda kalan Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte özgüvenini tazeledi.
Oyuncuların moral ve motivasyonunun yükseldiği bu galibiyet, şampiyonluk yarışında da önemli bir adım oldu.
Cimbom’da gözler şimdi Antalyaspor ve Beşiktaş mücadelesine çevrildi. Cuma günü Antalyaspor’u konuk edecek sarı-kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırıp farkı da maç fazlasıyla 10’a yükseltmek istiyor.
Sarı-kırmızılı camia Antalyaspor ve Beşiktaş derbisinden iki galibiyet çıkması halinde yakalanacak ivmeyle birlikte Fenerbahçe’nin strese gireceğini düşünüyor.