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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Geri dönüş Galatasaray'da kara bulutları dağıttı! - Galatasaray Haberleri

        Geri dönüş Galatasaray'da kara bulutları dağıttı!

        Galatasaray'ın 1-0'dan geri dönerek 2-1 kazandığı Alanyaspor maçı, camiada son dönemde oluşan olumsuz tabloyu tersine çevirdi.

        Giriş: 11.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:41
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        Fenerbahçe’yle arasındaki puan farkı 4’e düşen Galatasaray, Alanya’da uçurumun kıyısından döndü.

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        Zorlu deplasmanda 1-0 geriye düşen Cimbom ikinci yarıda kendine gelmeyi ve silkelenmeyi başardı.

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        Devre arasında Okan Buruk’la birlikte kaptanlar da devreye girip konuşma yaparken, Cimbom 1-0’dan dönerek 2-1’lik galibiyete ulaşmayı bildi.

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        Sarı-kırmızılılar bu zaferle birlikte Fenerbahçe'nin maç yapmadığı haftada puan farkını 7'ye yükseltti.

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        Yenik durumdan galibiyete uzanan bu sürecin coşkusu uzun sürdü.

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        Son düdüğün ardından 3 puanı tribünlerle kutlayan futbolcuların sevinci soyunma odasında da devam etti.

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        Son haftalarda yaşanan gergin hava da bu galibiyetle birlikte dağılmış oldu.

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        Bu sezon birçok maçta üstünlüğünü koruyamayan ve beraberliklerle yetinmek zorunda kalan Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte özgüvenini tazeledi.

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        Oyuncuların moral ve motivasyonunun yükseldiği bu galibiyet, şampiyonluk yarışında da önemli bir adım oldu.

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        Cimbom’da gözler şimdi Antalyaspor ve Beşiktaş mücadelesine çevrildi. Cuma günü Antalyaspor’u konuk edecek sarı-kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırıp farkı da maç fazlasıyla 10’a yükseltmek istiyor.

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        Sarı-kırmızılı camia Antalyaspor ve Beşiktaş derbisinden iki galibiyet çıkması halinde yakalanacak ivmeyle birlikte Fenerbahçe’nin strese gireceğini düşünüyor.

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