Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Geri dönüşün adı Trabzonspor! - Trabzonspor Haberleri

        Geri dönüşün adı Trabzonspor!

        Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3 mağlup eden Trabzonspor, puanını 28'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 12:01 Güncelleme: 25.11.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geri dönüşün adı Trabzonspor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir’i 4-3 mağlup eden Trabzonspor, puanını 28’e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bordo-mavililer, 10 kişi kalan rakibi karşısında iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 90+11’inci dakikada bulduğu golle kazanarak haftanın en dikkat çekici galibiyetlerinden birine imza attı.

        OYUN VERİLERİNDE ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

        Trabzonspor, Başakşehir karşısında ortaya koyduğu hücum verileriyle sezonun en agresif deplasman performanslarından birini sergiledi. Bordo-mavililer mücadeleyi 22 şutla tamamlarken, bunların 12’si isabetli oldu. Ayrıca 10 korner kullanan Trabzonspor, oyunu uzun süre rakip sahaya yıktı ve özellikle ikinci yarıda yüksek baskı ile üstünlüğü ele geçirdi. Başakşehir ise 10 kişi olmasına rağmen 3 isabetli şutta 3 gol buldu. Ev sahibi ekip karşılaşmayı yalnızca 1 korner ile tamamlarken, maçta iki takım toplam 7 gol üretti. Opta verilerine göre Trabzonspor’un Başakşehir karşısındaki galibiyetinde öne çıkan isimlerin başında Paul Onuachu geldi. Bu sezon Süper Lig’de kaydettiği 9 gol ve yaptığı 1 asistle takımına 12 puan kazandıran başarılı forvet, ligin en fazla puan getiren oyuncusu konumunda. Mücadelede iki gol birden atan Ernest Muçi ise Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta çift gol sevinci yaşadı ve sezonun en geç golünü kaydetti. Öte yandan Trabzonspor, RAMS Başakşehir’e karşı oynadığı son dört Süper Lig maçını da kazanarak bu rekabette üst üste dört galibiyet alan ilk takım olmayı başardı.

        REKLAM

        MAÇIN KIRILMA ANLARI VE VİSCA’NIN ŞANSSIZLIĞI

        Karşılaşmanın 10’uncu dakikasında Ebosele’nin Edin Vişça’ya yaptığı müdahale maçın en kritik kırılma anlarından biri oldu. Pozisyonu ilk anda sarı kartla geçen hakem, VAR incelemesinin ardından kartı kırmızıya çevirdi ve Başakşehir sahada 10 kişi kaldı. Bu esnada yerde kalan Vişça’nın ayağında kırık tespit edilirken, tecrübeli oyuncunun bugün ameliyat edileceği kaydedildi. Uzun zaman sonra 11’de takıma dönen tecrübeli oyuncunun sakatlanması ise büyük üzüntü yarattı.

        TEKKE YÖNETİMİNDE YENİDEN ÇIKIŞ

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke için Başakşehir deplasmanları özel bir anlam taşıyor. Geçen sezon bordo-mavililerin başındaki ilk sınavına yine İstanbul’da Başakşehir karşısında çıkan Tekke, o mücadeleden 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak görevine başlangıç yapmıştı. Deneyimli teknik adam, aynı rakip karşısında bu kez 7 gollü bir düellodan zaferle çıkarak Başakşehir deplasmanlarındaki başarılı grafiğini sürdürdü.

        Bordo-mavili takım bugünü izinli geçirdikten sonra yarın, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor’un RAMS Başakşehir FK karşısında elde ettiği galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        REKLAM

        Kuzey Ekspres: Muçi’yle bağlan hayata

        Taka gazetesi: Hoş geldin Muçi

        Günebakış gazetesi: Trabzon bitti demeden bitmez

        Sonnokta gazetesi: Fırtına geri döndü

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi