Geri dönüşün adı Trabzonspor!

Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir’i 4-3 mağlup eden Trabzonspor, puanını 28’e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bordo-mavililer, 10 kişi kalan rakibi karşısında iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 90+11’inci dakikada bulduğu golle kazanarak haftanın en dikkat çekici galibiyetlerinden birine imza attı.

OYUN VERİLERİNDE ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Trabzonspor, Başakşehir karşısında ortaya koyduğu hücum verileriyle sezonun en agresif deplasman performanslarından birini sergiledi. Bordo-mavililer mücadeleyi 22 şutla tamamlarken, bunların 12’si isabetli oldu. Ayrıca 10 korner kullanan Trabzonspor, oyunu uzun süre rakip sahaya yıktı ve özellikle ikinci yarıda yüksek baskı ile üstünlüğü ele geçirdi. Başakşehir ise 10 kişi olmasına rağmen 3 isabetli şutta 3 gol buldu. Ev sahibi ekip karşılaşmayı yalnızca 1 korner ile tamamlarken, maçta iki takım toplam 7 gol üretti. Opta verilerine göre Trabzonspor’un Başakşehir karşısındaki galibiyetinde öne çıkan isimlerin başında Paul Onuachu geldi. Bu sezon Süper Lig’de kaydettiği 9 gol ve yaptığı 1 asistle takımına 12 puan kazandıran başarılı forvet, ligin en fazla puan getiren oyuncusu konumunda. Mücadelede iki gol birden atan Ernest Muçi ise Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta çift gol sevinci yaşadı ve sezonun en geç golünü kaydetti. Öte yandan Trabzonspor, RAMS Başakşehir’e karşı oynadığı son dört Süper Lig maçını da kazanarak bu rekabette üst üste dört galibiyet alan ilk takım olmayı başardı.

MAÇIN KIRILMA ANLARI VE VİSCA’NIN ŞANSSIZLIĞI

Karşılaşmanın 10’uncu dakikasında Ebosele’nin Edin Vişça’ya yaptığı müdahale maçın en kritik kırılma anlarından biri oldu. Pozisyonu ilk anda sarı kartla geçen hakem, VAR incelemesinin ardından kartı kırmızıya çevirdi ve Başakşehir sahada 10 kişi kaldı. Bu esnada yerde kalan Vişça’nın ayağında kırık tespit edilirken, tecrübeli oyuncunun bugün ameliyat edileceği kaydedildi. Uzun zaman sonra 11’de takıma dönen tecrübeli oyuncunun sakatlanması ise büyük üzüntü yarattı.