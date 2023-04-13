MSÜ sınav sonuçları için heyecan devam ediyor. 2 Nisan Pazar tarihinde uygulanan sınav ile binlerce adayın TSK bünyesinde komutan olma hayali gerçekleşecek. Sınavda ter döken adaylar tarafından en çok sorgulanan konulardan biri ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih oldu. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman, sınavdan kaç gün sonra açıklanacak? İşte, ayrıntılar...