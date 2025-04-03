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        Haberler Gündem Güncel Gesi'nin cam, demir, tuğla minareleri | Son dakika haberleri

        "Gesi Bağları" türküsüyle bilinen mahallenin dikkat çeken minareleri: Cam, demir, tuğla

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde "Gesi Bağları" türküsüyle bilinen mahallede, taş evlerin arasında cam, demir, çelik ve tuğladan inşa edilen minareler, mimarisiyle ilgi çekiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:14 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:14
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Gesi Mahallesinde taş evlerin arasındaki camiler, minarelerinin mimarisiyle ilgi çekiyor. Farklı mimaride bulunan 3 minare dron ile görüntülendi.

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        Melikgazi ilçesindeki Gesi Mahallesi, merkeze 17 kilometre uzaklıkta kentin doğusunda yer alıyor. "Gesi bağları" türküsü ile bilinen bölgede mağaralar, yer altı şehirleri, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma tarihi yapılar, kale kalıntıları, oda mezarlar, kiliseler ve tarihi camiler bulunuyor.

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        Birçok yapının yöreye ait taşlar ile yapıldığı mahallede bulunan 3 caminin minaresi, mimarisiyle dikkat çekiyor.

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        İlk yapılan minarelerin bir süre sonra yıkılması veya zarar görmesinin ardından yenilenen minarelerde taş işçiliğinin yerine metal, demir, tuğla ve cam kullanıldı.

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        1848 yılında inşa edilen Kuzey Cami'nin yeni minaresinde demir ve cam kullanılırken, inşa edildiği yıl bilinmeyen Orta Cami ve Efkere Cami'nin minarelerinde demir, çelik ve tuğlaların kullanılması bölgeye gelenlerin de dikkatini çekiyor.

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        Gesi Bağları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abbas Yağcı, "Gesi, türküleriyle meşhur olmuş, ünü yurt dışına kadar ulaşmıştır. Bölgemizdeki camilerden bir tanesi de Gesi Kuzey Cami'dir. Caminin minaresi, çelik konstrüksiyondan imal edilerek ortaya farklı bir mimari çıkmıştır. Minareler, çelik konstrüksiyondan imal edilip, bir kısmı tuğla ve camla kaplanmıştır. Gesi'mizde bu tür minareleri görmek mümkündür. Üç camide bu şekilde taş dışında, çelik konstrüksiyon ile yapılmıştır. Bir tanesi Orta Cami, bir tanesi Kuzey Cami diğeri de eski adıyla Efkere Cami'dir" ifadelerini kullandı.

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