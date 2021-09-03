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Gestaş Deniz Ulaşım, yolcularına kolaylık sağlaması hedefiyle geliştirdiği mobil uygulamasını yayına aldı.

Çanakkale Boğaz Hattı, Bozcaada, Gökçeada ve Avşa -Erdek-Marmara Güney Marmara Adalar Hattı’nda hizmet veren Gestaş'ın, geliştirilen yeni mobil uygulama ile hizmetlerini cep telefonuna taşıdığı kaydedildi.

Mobil uygulamayı indiren kullanıcıların, anlık sefer bildirimlerini, iptal/ek sefer bilgilerini anlık olarak cep telefonlarında bulabilecekleri açıklandı.

Gökçeada ve Bozcaada hattı için online biletlerin ve Çanakkale Boğaz Hattı için kredi kartıyla açığa biletlerin mobil uygulama ile alınabileceği bildirilirken, üye olan kullanıcıların kredi kartlarıyla online olarak Gestcard'a bakiye yükleyebilecekleri bildirildi.