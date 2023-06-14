Çocukluğundan beri futbol oynadığı her sezonda sadece iyi bir futbolcu ve golcü olmayı değil, aynı zamanda iyi bir sporcu ve saha içinde ve dışında iyi bir insan olmayı hedeflediğini kaydeden Enes, "Böyle olmaya çalışıyorum, gerçek bir sporcu, gerçek bir insan. Hedefe ulaşmış olmak size huzur ve büyük bir sevinç veriyor." şeklinde konuştu.