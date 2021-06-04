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Hızlı teslimat şirketi Getir, Financial Times'da yer alan habere göre 7.5 milyar dolar değerleme ile 550 milyon dolar daha yatırım aldı.

Getir Ocak ve Mart aylarında iki fonlama turunda 428 milyon dolar yatırım almış ve 2.6 milyar değerlemeye ulaşmıştı. Böylece son altı ayda Getir yaklaşık 1 milyar dolar yeni yatırım almış oldu.

Financial Times'a açıklamada bulunan Getir'in kurucusu Nazım Salur, "Bu kadar sık yatırım almamızın sebebi bu yıl ABD'ye

girmeye karar vermiş olmamız... Bize benzer bir sürü şirket ortaya çıkmaya başladı. Bu işi biz yapmazsak başkaları yapacak" dedi.

Salur, Mart ayında yaptığı açıklamada bu yıl bir fonlama turuna daha çıkacaklarını söylemişti. Şirket Londra'nın ardından Amsterdam'da faaliyetere başladığını geçen hafta açıklamıştı.

BORSADA OLSA EN DEĞERLİ İKİNCİ ŞİRKET OLURDU

Getir'in değeri son yatırımla beraber bugünkü kurla 65.3 milyar liraya ulaştı. Bu değeriyle Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören Ereğli Demir Çelik dışındaki tüm şirketleri geride bıraktı.

Borsa İstanbul'un en değerli 10 şirketi (TL):