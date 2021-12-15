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Market ürünler teslimatı modeli ile faaliyet gösteren yerli girişim Getir, ABD’deki genişlemesine hızla devam ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında ilk olarak Şikago ile Amerika kıtasına ayak basan Getir, bu ay içinde başlattığı New York operasyonundan sonra şimdi de Boston’da sipariş almaya başladı.

Harvard ve M.I.T. gibi dünyanın önde gelen üniversitelerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra finans ve sağlık alanında da önemli bir merkez olan Boston'ın, ABD’nin önemli şehirleri arasında yer aldığı belirtildi.

Getir'in, Boston ile iki aydan daha kısa bir süre içinde ABD’nin 3 büyük şehrinde hizmet vermeye başlamış olduğu aktarılırken, girişimin bu yılın başında İngiltere ile başlayıp Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam eden global yolculuğunun şu anda 3 kıtada toplam 9 ülkeye ulaştığı kaydedildi.