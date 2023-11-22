Getirisi en yüksek ilçeler
Veri analizi ve yapay zeka yöntemlerini kullanarak gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa, yıllık değer getirisi hesabıyla Türkiye'nin en yüksek getiri sağlayan ilçelerini sıraladı
Endeksa, konutta yıllık getiri oranı en yüksek ilçeleri açıkladı.
Araştırmada Türkiye’nin en büyük illeri İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Mersin’in mercek altına alındı.
Ankara / Mamak
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.859.280
Ortalama Kira (TL): 12.613
Getiri (%): 8,54
İstanbul / Esenyurt
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.923.790
Ortalama Kira (TL): 11.680
Getiri (%): 7,93
Ankara / Altındağ
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.071.440
Ortalama Kira (TL): 12.199
Getiri (%): 7,69
Ankara / Keçiören
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.223.000
Ortalama Kira (TL): 13.115
Getiri (%): 7,30
İzmir / Konak
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.954.280
Ortalama Kira (TL): 16.629
Getiri (%): 7,24
Bursa / Yıldırım
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.960.251
Ortalama Kira (TL): 10.711
Getiri (%): 7,14
Ankara / Etimesgut
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.827.370
Ortalama Kira (TL): 15.080
Getiri (%): 7,05
Bursa / Osmangazi
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.398.655
Ortalama Kira (TL): 12.516
Getiri (%): 6,94
İstanbul / Küçükçekmece
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.122.239
Ortalama Kira (TL): 17.657
Getiri (%): 6,92
İzmir / Balçova
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.309.866
Ortalama Kira (TL): 17.689
Getiri (%): 6,88
İzmir / Buca
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.387.100
Ortalama Kira (TL): 12.849
Getiri (%): 6,87
Antalya / Kepez
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.544.850
Ortalama Kira (TL): 12.835
Getiri (%): 6,86
Mersin / Yenişehir
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.668.160
Ortalama Kira (TL): 15.116
Getiri (%): 6,82
Bursa / Gemlik
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.946.021
Ortalama Kira (TL): 10.379
Getiri (%): 6,77
İzmir / Karabağlar
Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.610.600
Ortalama Kira (TL): 13.482
Getiri (%): 6,76
Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt verilere dair yaptığı değerlendirmede büyük kentlerin nispeten daha az merkezi ilçelerinin getiri açısından cazip hale geldiğine dikkat çekti. Öğüt sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye’nin en büyük illerini incelediğimizde en yüksek kira getirisi ortalamasının yüzde 7,29 ile Ankara’da olduğunu görüyoruz. Esenyurt ve Kepez gibi çeperlerdeki ilçeler hali hazırda daha fazla getiri sağlamakta. Büyük şehirlerin gelişmiş ilçelerinde ise satış fiyatları çok yüksek olduğu için getiri oranları düşüş gösteriyor. Endeksa’da, en çok kullanılan özelliklerden olan bölge analizi üzerine yaptığımız bu geliştirme ile tüm il ve ilçelerdeki gayrimenkullerin yıllık getirisini net bir şekilde sunuyoruz. Avrupa’ya açılış sürecindeki çalışmalarımızda da önemini gördüğümüz bu parametre, güncel piyasa koşullarında özellikle gayrimenkulü yatırım olarak düşünenler tarafından mutlaka değerlendirilmeli. Endeksa, teknolojinin en gelişmiş olanakları yardımı ile gayrimenkul sektörünü daha iyi anlamak ve anlatmak için çalışmaya devam edecek.”