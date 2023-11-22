Getirisi en yüksek ilçeler

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Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt verilere dair yaptığı değerlendirmede büyük kentlerin nispeten daha az merkezi ilçelerinin getiri açısından cazip hale geldiğine dikkat çekti. Öğüt sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin en büyük illerini incelediğimizde en yüksek kira getirisi ortalamasının yüzde 7,29 ile Ankara’da olduğunu görüyoruz. Esenyurt ve Kepez gibi çeperlerdeki ilçeler hali hazırda daha fazla getiri sağlamakta. Büyük şehirlerin gelişmiş ilçelerinde ise satış fiyatları çok yüksek olduğu için getiri oranları düşüş gösteriyor. Endeksa’da, en çok kullanılan özelliklerden olan bölge analizi üzerine yaptığımız bu geliştirme ile tüm il ve ilçelerdeki gayrimenkullerin yıllık getirisini net bir şekilde sunuyoruz. Avrupa’ya açılış sürecindeki çalışmalarımızda da önemini gördüğümüz bu parametre, güncel piyasa koşullarında özellikle gayrimenkulü yatırım olarak düşünenler tarafından mutlaka değerlendirilmeli. Endeksa, teknolojinin en gelişmiş olanakları yardımı ile gayrimenkul sektörünü daha iyi anlamak ve anlatmak için çalışmaya devam edecek.”