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        Haberler Ekonomi Emlak Getirisi en yüksek ilçeler - Emlak Haberleri

        Getirisi en yüksek ilçeler

        Veri analizi ve yapay zeka yöntemlerini kullanarak gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa, yıllık değer getirisi hesabıyla Türkiye'nin en yüksek getiri sağlayan ilçelerini sıraladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 13:26 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:26
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        1

        Endeksa, konutta yıllık getiri oranı en yüksek ilçeleri açıkladı.

        2

        Araştırmada Türkiye’nin en büyük illeri İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Mersin’in mercek altına alındı.

        3

        Ankara / Mamak

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.859.280

        Ortalama Kira (TL): 12.613

        Getiri (%): 8,54

        4

        İstanbul / Esenyurt

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.923.790

        Ortalama Kira (TL): 11.680

        Getiri (%): 7,93

        5

        Ankara / Altındağ

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.071.440

        Ortalama Kira (TL): 12.199

        Getiri (%): 7,69

        6

        Ankara / Keçiören

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.223.000

        Ortalama Kira (TL): 13.115

        Getiri (%): 7,30

        7

        İzmir / Konak

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.954.280

        Ortalama Kira (TL): 16.629

        Getiri (%): 7,24

        8

        Bursa / Yıldırım

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.960.251

        Ortalama Kira (TL): 10.711

        Getiri (%): 7,14

        9

        Ankara / Etimesgut

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.827.370

        Ortalama Kira (TL): 15.080

        Getiri (%): 7,05

        10

        Bursa / Osmangazi

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.398.655

        Ortalama Kira (TL): 12.516

        Getiri (%): 6,94

        11

        İstanbul / Küçükçekmece

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.122.239

        Ortalama Kira (TL): 17.657

        Getiri (%): 6,92

        12

        İzmir / Balçova

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.309.866

        Ortalama Kira (TL): 17.689

        Getiri (%): 6,88

        13

        İzmir / Buca

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.387.100

        Ortalama Kira (TL): 12.849

        Getiri (%): 6,87

        14

        Antalya / Kepez

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.544.850

        Ortalama Kira (TL): 12.835

        Getiri (%): 6,86

        15

        Mersin / Yenişehir

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 3.668.160

        Ortalama Kira (TL): 15.116

        Getiri (%): 6,82

        16

        Bursa / Gemlik

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 1.946.021

        Ortalama Kira (TL): 10.379

        Getiri (%): 6,77

        17

        İzmir / Karabağlar

        Ortalama Satış Fiyatı (TL): 2.610.600

        Ortalama Kira (TL): 13.482

        Getiri (%): 6,76

        18

        Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt verilere dair yaptığı değerlendirmede büyük kentlerin nispeten daha az merkezi ilçelerinin getiri açısından cazip hale geldiğine dikkat çekti. Öğüt sözlerine şöyle devam etti:

        “Türkiye’nin en büyük illerini incelediğimizde en yüksek kira getirisi ortalamasının yüzde 7,29 ile Ankara’da olduğunu görüyoruz. Esenyurt ve Kepez gibi çeperlerdeki ilçeler hali hazırda daha fazla getiri sağlamakta. Büyük şehirlerin gelişmiş ilçelerinde ise satış fiyatları çok yüksek olduğu için getiri oranları düşüş gösteriyor. Endeksa’da, en çok kullanılan özelliklerden olan bölge analizi üzerine yaptığımız bu geliştirme ile tüm il ve ilçelerdeki gayrimenkullerin yıllık getirisini net bir şekilde sunuyoruz. Avrupa’ya açılış sürecindeki çalışmalarımızda da önemini gördüğümüz bu parametre, güncel piyasa koşullarında özellikle gayrimenkulü yatırım olarak düşünenler tarafından mutlaka değerlendirilmeli. Endeksa, teknolojinin en gelişmiş olanakları yardımı ile gayrimenkul sektörünü daha iyi anlamak ve anlatmak için çalışmaya devam edecek.”

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