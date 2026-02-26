GEZEGEN GEÇİDİ NASIL İZLENİR?

Gezegen geçidini izlemek için öncelikle doğru zamanı ve yönü bilmek gerekir. Bu tür hizalanmalar genellikle Güneş battıktan hemen sonra ya da Güneş doğmadan önce gözlemlenir. En iyi görüş için şehir ışıklarından uzak, ufuk çizgisi açık bir yer tercih edilmeli. Havanın açık ve bulutsuz olması gözlem kalitesini artırır.

Parlak gezegenler olan Venüs ve Jüpiter genellikle çıplak gözle kolayca fark edilir. Satürn bazen çıplak gözle görülebilirken, Uranüs ve Neptün için dürbün ya da teleskop gerekir. Gökyüzü haritası uygulamaları kullanmak, gezegenlerin yerini tespit etmeyi oldukça kolaylaştırır.