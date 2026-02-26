Gezegen Geçidi tarihi: Gezegen hizalanması ile 6 gezegen ne zaman buluşacak, Türkiye'den saat kaçta izlenecek?
Bu yıl gerçekleşecek olan "Gezegen Geçidi" için geri sayım başladı. Astronomide genellikle gezegen hizalanması olarak bilinen bu gökyüzü olayında, birden fazla gezegen aynı hizada buluşuyor. 2026 yılının Gezegen Geçidi'nde toplam 6 gezegen bir araya gelecek. Peki, Gezegen Geçidi ne zaman, hangi gün olacak, Türkiye'den saat kaçta görülecek? İşte tüm detaylar...
Gökyüzü olaylarından biri olan Gezegen Geçidi gündemdeki yerini koruyor. Gezegen Geçidi, Güneş Sistemi’ndeki birden fazla gezegenin Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde aynı doğrultuya yakın şekilde sıralanmış olarak görüldüğü astronomik olay olarak biliniyor. Bu yıl gerçekleşmesi beklenen gökyüzü olayında Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere 6 gezegen buluşacak. Bu kapsamda “2026 Gezegen Geçidi tarihi ne zaman, Türkiye’den hangi gün, saat kaçta izlenecek?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
GEZEGEN GEÇİDİ NEDİR?
Gezegen geçidi, Güneş Sistemi’ndeki bazı gezegenlerin Dünya’dan bakıldığında gökyüzünde aynı doğrultuda veya birbirine yakın bir hat üzerinde dizilmiş gibi görünmesi durumudur.
Bu olay, gezegenlerin Güneş etrafındaki farklı hız ve yörüngelerde dolanmaları sonucunda belirli zamanlarda aynı gökyüzü bölgesinde toplanmış gibi görünmeleriyle oluşur. Ancak gerçekte gezegenler uzayda tam olarak tek bir çizgi üzerinde dizilmez; bu hizalanma, yalnızca Dünya’dan baktığımızda oluşan bir perspektif etkisidir.
2026 GEZEGEN GEÇİDİ NE ZAMAN?
Bu yıl Gezegen Geçidi (Gezegen hizalanması) 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Bu olay sırasında Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere 6 gezegen, gökyüzünün benzer bir bölgesinde sıralanmış gibi görünecek.
TÜRKİYE’DEN SAAT KAÇTA İZLENECEK?
Gezegen hizalanması, özellikle Güneş battıktan 30 dakika sonra batı ve güneybatı ufkuna doğru gözlemlenebilecek. Hava açık olursa, Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilir. Uranüs ve Neptün’ü görmek için ise dürbün ya da teleskop gerekir.
GEZEGEN GEÇİDİ NASIL İZLENİR?
Gezegen geçidini izlemek için öncelikle doğru zamanı ve yönü bilmek gerekir. Bu tür hizalanmalar genellikle Güneş battıktan hemen sonra ya da Güneş doğmadan önce gözlemlenir. En iyi görüş için şehir ışıklarından uzak, ufuk çizgisi açık bir yer tercih edilmeli. Havanın açık ve bulutsuz olması gözlem kalitesini artırır.
Parlak gezegenler olan Venüs ve Jüpiter genellikle çıplak gözle kolayca fark edilir. Satürn bazen çıplak gözle görülebilirken, Uranüs ve Neptün için dürbün ya da teleskop gerekir. Gökyüzü haritası uygulamaları kullanmak, gezegenlerin yerini tespit etmeyi oldukça kolaylaştırır.