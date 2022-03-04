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Haberler Gündem Gezi Parkı Davası'nda mütalaa açıklandı
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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaası açıklandı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı´nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti

Gezi Parkı Davası'nda mütalaa açıklandı
Gezi Parkı Davası'nda mütalaa açıklandı
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DHA

Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

15 YILDAN 20'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTEMİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaada diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi´nin ise "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ayrıntılar gelecek...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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