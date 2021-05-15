Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 69. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Siyah-beyazlılar maç sonunda şampiyonluğa ulaşırken Ghezzal de kariyer rekorunu egale etti. OPTA verilerine göre Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 8 gole ulaşan Rachid Ghezzal, kariyerinde en fazla gol attığı sezonu egale etti. (2015/16'da Lyon formasıyla 8) Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu da Rachid Ghezzal (8 gol & 17 asist) oldu.

BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK Mİ?

Bu yaz bir sezonluğuna Leicester City'den kiralanan yıldız futbolcu maçın ardından açıklamalar yaparken geleceğine dair de konuştu. "Başından sonuna kadar zor bir sezondu. Şampiyon olmayı hak ettik" diyen Ghezzal, Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağına yönelik soruya ise "İnşallah" yanıtını verdi.