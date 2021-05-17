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Ghezzal ve Rosier'den Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, gelecek yıl da takımda kalmak istediklerini söyledi

Ghezzal ve Rosier'den Beşiktaş açıklaması!

Süper Lig tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş’ta şampiyonluktaki en önemli isimlerden Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Rachid Ghezzal’ın açıklamaları şöyle:

“TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİYDİ”

"Ben bunu daha önce de söylemiştim çok sıra dışı bir duygu yaşıyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yapamamıştık. Ama ondan sonra kademe kademe yükselmeye başladık. Mücadeleye devam ettik. Öyle şeyler gelişti ki yarış son ana kadar devam etti. Belki de bu yüzden şampiyonluğun anlamı ve getirdiği mutluluk bambaşka boyuta çıktı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadar büyük bir etkiyi ben de beklemiyordum ama işler çok hızlı gelişti. Takıma hemen uyum sağladım. Saha içinde özgürlük ve sorumluluk bana iyi hissettirdi. Hem saha içinde hem de saha dışında çok iyi bir uyum yakaladık. Böyle olunca da bütün oyuncuların performansı yukarıya çıktı. Ben de kendi yeteneklerimi göstermek için kendimi ifade edebileceğim alanı bulunca saha içinde performansım beklediğimin yukarısına çıktı."

“TAKIMIN YAKALADIĞI UYUM ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ”

"Bence zaten şampiyon olmamızı sağlayan şey takımdaşlık duygusuydu. Ben imzayı attığım günden itibaren tesiste ve antrenmanda uyumu hissettim. Orada zaten herkes bir aidiyet yakaladı. Bu özellikle sezon içinde yaşadığımız zorluklarda çok işimize yaradı. Oyuncular sakatlandığında onların yerine oynayan oyuncular o duyguyla hareket ettiler, sorumluluk aldılar. Hiçbir zaman bir oyuncuya bağlı kalmadık. Dolayısıyla bir oyuncuyu diğerlerinden ayıramam. Fransızca konuşan oyuncular olarak Rosier, Nkoudou ve N’Sakala’ya bir yakınlığım vardı. Ama burada Atiba’yı, Oğuzhan’ı, Dorukhan’ı, İtalyanca konuştuğum Adem’i de ayıramam. Dolayısıyla takımın tamamında bir uyum ortaya çıktı. O da bu güzel sonucu getirdi."

“ATMOSFER İNANILMAZDI”

"Orada gerçekten muazzam bir futbol tutkusu var. Lyon formasıyla Vodafone Park’a çıktığımda şok olmuştum. Çünkü kariyerim boyunca gördüğüm en iyi ambiyanstı. Bugün gerçekten çok mutluyuz. Çünkü Beşiktaş taraftarlarını gururlandırdık. En can sıkıcı tarafı koronavirüs sebebiyle taraftarsız oynamaktı. Şimdi onlarla bu şampiyonluğu kutlamak için hazırlanıyoruz. Şunu da unutmamamız lazım. Oynayacağımız bir kupa finali var. Sezonu çifte kupayla tamamlama şansımız var."

“BURADA MUTLUYUZ”

“Tabii ki de ikimizde memnunuz. Beşiktaş’a gelme kararımızın arkasında şu vardı, daha önceki kulüplerimizde işler yolunda gitmemişti. Yeteri kadar oynama şansı bulamamıştık. Buraya gelmemizin birinci motivasyon kaynağı daha fazla oynamaktı. Özgüvenimizi yeniden kazanabilmekti. Sezonun sonuna geldik ve istediklerimiz gerçekleşti. Bunu sadece ikimiz başarmadık. Kolektif olarak başardık. Kupayı da kazanma şansımız var. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ailem burada çok mutlu. İstanbul yaşanması harika bir yer. Dolayısıyla biz mutluyuz. Gelecek sezonla ilgili konuşmak için çok doğru bir zaman değil. Şunu vurgulamakta fayda var. Burada gerçekten çok memnunuz. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Beşiktaş’ta kalma fikri pozitif duygularla karşılşadığım bir fikir. Ama burada şunu da kabul etmek lazım. Sadece bana ya da benim isteğime bağlı bir durum değil. Leicester ile devam eden bir kontratım var. Kulüplerin anlaşma sağlaması gerekiyor.”

Valentin Rosier'in açıklamaları ise şöyle:

“PES ETMEDİK”

"Gerçekten ilk kez böyle bir duygu yaşıyoruz. Ghezzal ile birlikte kariyerimizde ilk kez şampiyonluk yaşıyoruz. Takımın aslında büyük bir çoğunluğu kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan oyuncular. Hâlâ rüyada gibiyiz. 3 takımında şampiyonluk şansı vardı. Bu yarıştan biz galip çıktık. Sezon içinde birçok sakatlık yaşadık. Ama pes etmedik. Taraftarımızın verdiği destek çok önemliydi, bize her zaman hissettirdiler. Buradaki taraftar ilgisi normal değil çok sıra dışı bir şey. Böyle olunca bu duyguları çok yüksek yaşıyoruz. Özellikle Karagümrük maçından sonra yıkılmıştım. Orada ister istemez şöyle bir duygu ortaya çıktı, sezon boyunca mücadele ettik ve herkes büyük emekler verdi. Elimizden kayıp gidecek diye bir endişeye ve korkuya kapıldım. O maçtan sonra toparlandık ve kendi aramızda konuştuk. Oynayacağımız son maçın önemini herkes bize anlattı. Bu sayede de ortaya iyi bir performans çıktı."

“BAŞLANGIÇTA ÇEKİNCELERİM VARDI”

"Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada ben tek başıma değil, grubun tamamı muazzam bir iş başardı. Doğrusunu söylemek gerekirse başlangıçta bazı endişelerim, korkularım vardı. Türkiye’yi pek tanımıyordum. Beşiktaş’ı biliyordum ama çok iyi tanıdığım bir yer değildi. Sezon ilerledikçe takıma entregre oldukça işler doğru yöne akmaya başladı. Ligin sonunda da biz şampiyon olduk. Tercihimden son derece memnunum. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi oynama şansımız var. Uygun koşullar oluşursa burada devam etmek isterim.”

Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, teknik direktör Sergen Yalçın’la olan ilişkileri için ise şunları söyledi:

Rosier: “Bana başından beri çok güvendi ve bir oyuncu için bu çok önemli bir şey. Ama bunlardan en önemlisi iletişim. Çok doğru, çok açık bir iletişim vardı."

Ghezzal: “Oyuncuların kendini saha içinde ifade edebilmesi için çok doğru koşulları oluşturdu. Biz de özgürlüğü ve bu özgüveni hissedince performansımızı yukarıya taşıdık.”

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