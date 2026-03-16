        Haberler Ekonomi İş-Yaşam GİB'den vergi indirim ve istisnalarını için getirilen tasdik zorunluluğuna ilişkin açıklama:

        GİB'den vergi indirim ve istisnalarını için getirilen tasdik zorunluluğuna ilişkin açıklama:

        Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile getirilen tasdik zorunluluğunun ücret, kira, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden ve defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gelir vergisi mükellefleri için bulunmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama

        GİB'in internet sitesinde söz konusu tebliğle vergi indirim ve istisnaları için getirilen tasdik zorunluluğuna ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyannamelerinde yer alan bazı istisna, indirim ve uygulamalardan yararlanabilmelerinin, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz şartına bağlandığına işaret edilerek, tebliğle bu raporlara ilişkin usul ve esasların belirlendiği ifade edildi.

        GİB'e intikal eden olaylardan, gelir vergisi mükelleflerinden ücret, kira, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden ve defter tutma yükümlülüğü bulunmayan kişiler için tasdik zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ile Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan eğitim ve sağlık harcamalarının Tebliğ kapsamında olup olmadığı hususlarında tereddütlerin yaşandığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tebliğ ile getirilen tasdik zorunluluğu, yalnızca ticari, zirai veya serbest meslek kazancı nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesini Beyanname Düzenleme Programı (BDP) kapsamında düzenleyen mükellefler bakımından söz konusu olmakta olup ücret, kira, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde eden ve defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gelir vergisi mükellefleri için tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır. Tasdik zorunluluğu gelir vergisi beyannamesinde yer alan tüm istisna ve indirimleri kapsayan genel bir yükümlülük olmayıp, Tebliğin ilgili fıkrasında yer alan tabloda sayılan istisna, indirim ve uygulamalarla sınırlı olarak uygulanacaktır."

        Öte yandan açıklamada, yıllık gelir vergisi beyannamesinde müstakil satırda yer alan, şahıs sigorta primleri ile eğitim ve sağlık harcamaları gibi indirimlerin, ilgili fıkrada yer alan tabloda sayılan indirimler arasında bulunmadığına dikkati çekilerek, bu indirimler bakımından yeminli mali müşavirlerce tasdik raporunun düzenlenmesi zorunluluğu bulunmadığı bildirildi.

        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran füzeleri İsrail'de göçü tetikledi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Ramazan Günlüğü
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Geceye damga vurdu
