KARMA GÖNDERMESİ

Malik’in kız kardeşi, şarkıcıya destek olurken Hadid ailesine eleştirdi:



“Zayn hepimiz tarafından çok seviliyorsun. Karma eninde sonunda herkesin peşinden gelir. Hayatın boyunca kurtulamazsın, kim olduğun umurumda değil. Ne ekersen onu biçersin. İşte böyle çalışır. Er ya da geç evren sana hak ettiğin intikamı verecek.”