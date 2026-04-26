        Gigi Hadid sevgilisi Bradley Cooper'dan aldığı hediyeyi gösterdi

        Gigi Hadid, sevgilisi Bradley Cooper'dan aldığı 31'inci yaş günü hediyesini "İşte benim adamım" sözleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 13:48
        "İşte benim adamım"

        Gigi Hadid, sevgilisi Bradley Cooper'dan aldığı doğum günü hediyesini sosyal medyada sergiledi. Önceki gün 31 yaşına girişini kutlayan ünlü model, doğum günü şerefine Instagram'da Cooper'dan gelen çiçeği paylaştı.

        51 yaşındaki Amerikalı aktör, Hadid'e yeşillikler arasında sarı, pembe, kırmızı ve beyaz çiçeklerle dolu devasa bir aranjmanı hediye etmişti.

        Hadid, yemek masasındaki çiçek aranjmanının fotoğrafını paylaşırken, "İşte benim adamım" diye yazdı.

        Gigi ve Bradley ikilisi, ilk olarak Ekim 2023'te birlikte anılmaya başlanmıştı. Çift, genellikle ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. Hadid'in, Cooper'la paylaştığı tek fotoğrafı, geçen yılki doğum gününde olmuştu. Hadid, yaş günü pastasının önünde öpüştükleri fotoğrafı Instagram'a koymuştu.

        Hadid, Vogue dergisinin Nisan 2025 kapağında yer alırken ilk kez Cooper ile olan ilişkisi hakkında konuşmuş, ilişkilerinin "romantik ve mutlu" olduğunu söylemişti. Hadid, Cooper ile ortak bir arkadaşlarının çocuğunun doğum günü partisinde tanıştıklarını belirtmişti.

        Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik'ten 6 yaşında Khai adında bir kızı var. Bradley Cooper'ın da eski sevgilisi Irina Shayk'tan 9 yaşında Lea adında bir kızı bulunuyor.

