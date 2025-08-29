Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Giorgia Meloni ve kadın politikacıların fotoğrafları +18 sitelere düştü - Magazin haberleri

        Giorgia Meloni ve kadın politikacıların fotoğrafları +18 sitelere düştü

        Aralarında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de bulunduğu kadın siyasetçilerin ve ünlü isimlerin fotoğrafları, 'Phica' adlı +18 sitede müstehcen içeriklere dönüştürüldü. Gelen tepkilerin ardından 20 yıllık site kapatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 20:47 Güncelleme: 29.08.2025 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fotoğrafları +18 sitelere düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya’da kadın siyasetçilere ve ünlülere ait fotoğraflar fotomontajla müstehcen içeriklere dönüştürülerek bir internet sitesinde yayımlandı. Aralarında Başbakan Giorgia Meloni’nin de bulunduğu pek çok kadın politikacının hedef alındığı site, gelen yoğun tepkiler üzerine kapatıldı.

        Giorgia Meloni

        Sitenin kapanış duyurusunda, 'bazı kullanıcıların zehirli davranışları nedeniyle faaliyetlerinin sonlandırıldığı' açıklandı. Ancak bu açıklama, özellikle kadın siyasetçilerin öfkesini dindirmedi.

        REKLAM

        Başbakan Giorgia Meloni, siteyi gördüğünde 'iğrendiğini' belirterek sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyledi. Meloni; "2025 yılında hâlâ bir kadının onurunu ayaklar altına almayı, cinsiyetçi ve kaba hakaretlerle hedef almayı normal ve meşru görenlerin olması üzüntü vericidir. Bunu anonimliğin ya da klavyenin arkasına saklanarak yapanlar var" ifadelerini kullandı.

        Sitenin kapatılması, kısa süre önce tepki çeken Mia Moglie (Karım) adlı Facebook grubunun ardından geldi. Söz konusu grupta binlerce erkek, partnerlerinin bilgisi olmadan mahrem fotoğraflarını paylaşıyor; bu görüntüler çoğu zaman şiddet ve cinsellik içeren yorumlarla dolaşıma giriyordu.

        REKLAM

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Giorgia Meloni
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplandı!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplandı!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?