Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Giovanni Guidetti: Asla vazgeçmedik. Maçın en can alıcı noktası bu oldu

        Giovanni Guidetti: Asla vazgeçmedik. Maçın en can alıcı noktası bu oldu

        Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalya ekibi A. Carraro Imoco'yu 3-2 yenerek finale yükselen VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, asla vazgeçmeyerek maçı kazandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 21:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Asla vazgeçmedik"

        VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda İtalyan ekibi 3-2 yenerek finale kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        İtalyan çalıştırıcı ile sarı-siyahlı ekibin oyuncuları Cansu Özbay ve Ayça Aykaç Altıntaş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        GİOVANNİ GUİDETTİ: OYUNCULARIMIZA HER ZAMAN GÜVENİYORUM

        Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını anlatan Guidetti, "Imoco, mükemmel bir takım. Rakibimize küçük bir şans verdik ve geri aldık. İlk set iki takım da kötüydü. İkinci sette Imoco çok iyiydi. Ben oyuncularıma her zaman güveniyorum. Çok büyük oyunculara sahibim. Çok şanslı bir antrenörüm." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "ASLA VAZGEÇMEDİK"

        Deneyimli başantrenör, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

        "Finalde rakip fark etmez. Savino Del Bene de Eczacıbaşı da çok iyi takım. Biz yarınki maçı bekliyoruz. Bir final, yarın sadece önemli bir maçımız var."

        Maçta asla vazgeçmediklerinin altını çizen Guidetti, "Asla vazgeçmedik. Maçın en can alıcı noktası bu oldu. Oyuncular bütün setlerde böyle oynadı." diyerek konuşmasını noktaladı.

        CANSU ÖZBAY: BU MAÇ TARİHE GEÇTİ

        Sarı-siyahlı takımın pasörü Cansu Özbay, finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını aktardı.

        Önemli bir geri dönüşe imza attıklarının altını çizen Cansu, "Bu maç tarihe geçti. Bu kadar zor bir maç oynayıp böyle bir geri dönüş yaşamamıştım sanırım. Imoco, maç sayısı attı. Oradan geri geldik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Hepsinin ellerine, kalplerine sağlık. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Halen bunu başardığımıza inanamıyorum. Herkes bir noktada umudunu kaybetmişti. Belki seyirciler bile ayrılmıştı. Ama işimiz bitmedi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yarına odaklanmalıyız. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosfer oluyor. Lütfen yarın herkes maça gelsin." değerlendirmesinde bulundu.

        AYÇA AYKAÇ ALTINTAŞ: KUPAYI EVİMİZE GÖTÜRECEĞİZ

        VakıfBank'ın liberosu Ayça Aykaç Altıntaş ise kupayı kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

        Çok mutlu olduklarını belirten Ayça, "Geriye düştüğümüz bir maçı kazanmayı bildik. Son topa kadar mücadele ediyoruz. 2-0 geriye düştükten sonra bile gerçekten takım arkadaşlarımda maçı kazanabileceğimiz inancını gördüm. Daha bitmedi. Rakibimizi bekliyoruz. Kupayı evimize götüreceğiz." dedi.

        30 yaşındaki voleybolcu, "Finalde rakip olarak kimi bekliyorsunuz?" sorusuna ise "Kim gelirse gelsin en iyi voleybolumuzu sahaya yansıtacağız." yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kartal Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlaması başladı -

        1 MAYIS Emek ve Dayanışma günü nedeniyle İstanbul'daki kutlamaların Kadıköy'den sonraki ikinci adresi Kartal oldu. Programa katılmak için gelenler üstleri aranarak Kartal Meydanı'na alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsun'da goller var!
        Samsun'da goller var!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi