Giovanni Guidetti: Bu takım harika oyunculardan ve harika insanlardan oluşuyor

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VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, sarı-siyahlı takımın bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 6 kupa da sergilendi.

Geride kalan sezonun kendileri adına kolay olmadığını belirterek sözlerine başlayan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, takımına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bu sezon hiç kolay değildi. Birbirimizi tanımamız biraz vakit aldı. Birçok farklı maçta kaybettik ama geri dönüp ayağa kalktık. Takımımız harika oyunculardan oluşuyor ama aynı zamanda harika insanlardan oluşuyor. Her gün antrenman yaptık ve sezonun performansını bu belirledi. Herkes her şeyini ortaya koydu, sınırlarını zorladı. Bu çaba olmasaydı böyle bir sonuç elde edemezdik. Kulübümüze de çok teşekkür etmek istiyorum. Benim hayatımı çok kolaylaştırıyorlar."

Genel Menajer Neslihan Demir Güler de Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa Şampiyonu olmanın gurur verici olduğunu ve önümüzdeki sezon da tekrar kupalarla buluşmak istediklerinin altını çizdi.

Oyuncular ve teknik ekibin duygularını aktarmasının ardından fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.