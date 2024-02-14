Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş açıklaması!

"ZAMANI DEĞİLDİ"

"İnsanlar doğal olarak bir kulübün ilgilendiğini düşünüyor ama teklif geldikten sonra kulüple ve bulunacağınız pozisyonla ilgili her şeyi araştırmaya başlıyorsunuz. Tabii birlikte gittiğiniz ve çalışmak istediğiniz personel de. En sonunda da bu işin içinde olup olmak istemediğinize karar verirsiniz. Benim için katılmanın zamanı değildi." dedi.