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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş açıklaması!

        Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş ile yaptığı transfer görüşmesinin neden olumsuz sonuçlandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 14.02.2024 - 10:58
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        Fernando Santos öncesi Beşiktaş'ın gündeminde yer alan teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah beyazlı takımla neden anlaşamadığını açıkladı.

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        Almanya'nın RTL kanalına konuşan van Bronckhorst, Hollanda ekibi NAC Breda'yı çalıştıran Jean-Paul van Gastel'in yardımcısı olması konusunda anlaşamadıkları için Beşiktaş ile yaptıkları transfer görüşmesinin olumsuz sonuçlandığı iddialarına yanıt verdi.

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        "BAŞLAMAK İSTEDİĞİMİ HİSSETTİREN BİR TAKIM OLMADI"

        Teklifler olduğunu belirten Bronckhorst, Beşiktaş için, "Doğru, evet. Teklif veren bazı kulüpler var ama bana yeniden başlamak istediğimi hissettiren bir takım olmadı."

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        "ZAMANI DEĞİLDİ"

        "İnsanlar doğal olarak bir kulübün ilgilendiğini düşünüyor ama teklif geldikten sonra kulüple ve bulunacağınız pozisyonla ilgili her şeyi araştırmaya başlıyorsunuz. Tabii birlikte gittiğiniz ve çalışmak istediğiniz personel de. En sonunda da bu işin içinde olup olmak istemediğinize karar verirsiniz. Benim için katılmanın zamanı değildi." dedi.

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        Van Bronckhorst ayrıca yeni bir kulübe katılmak isteyen yeterli sayıda yardımcısının bulunduğunu da ifade etti.

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