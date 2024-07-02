Giovanni van Bronckhorst ve Samet Aybaba, milli futbolculara başarılar diledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, A Milli Takım kampında bulunan Mert Günok, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'u arayarak başarılar diledi.

Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst ile Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, #EURO2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile karşılaşacak olan futbolcularımızı görüntülü arayarak başarılar diledi. pic.twitter.com/AgRPrsVW0M — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 2, 2024

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Samet Aybaba; A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile bugün oynayacağı müsabaka öncesinde Cenk Tosun, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'la görüntülü konuştu.

Futbolculara başarılar dileyen Aybaba, "Tüm takıma başarılar diliyoruz. Bugüne kadar çok önemli şeyler yaptınız. Bu maçı da kazanıp bütün ülkeyi mutlu edeceksiniz. Kaliteniz var, birlikteliğiniz var, duygularınız var. Gönlümüz, kalbimiz, her şeyimiz sizinle." ifadelerini kullandı.