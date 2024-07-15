Gipsy Kings'ten Türk hayranlarına: Sizinle eğlenmek bizi çok mutlu edecek

Latin müziğini tüm dünyada tanıtan Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul ve Ankara'da konser verecek.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, grubun kurucu üyelerinden Tonino Baliardo, konserlerle ilgili Türk hayranlarına mesaj gönderdi.

Tonino Baliardo

"El Maestro" lakaplı Baliardo, İstanbul'u artık çok iyi tanıdığını belirterek, İstanbul'un anıtlarla dolu olağanüstü bir şehir olduğunu ifade etti.

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İstanbul ve Ankara konserlerini sabırsızlıkla beklediklerini belirten müzisyen, "Türkiye'deki sevenlerimize sesleniyorum; sizi gitarlarımız ve şarkılarımızla eğlenmeye bekliyoruz. Sizinle eğlenmek bizi çok mutlu edecek" ifadelerine yer verdi.