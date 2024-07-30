Girdikleri evlerden 2,5 milyonluk altın çaldılar

Samsun'da, dil düşürme yöntemi ile girdikleri dairelerden toplam 2 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin planlı çalışmaları sonucu S.Y (24) ve B.V (20) adlı iki kadın yakalandı.