Giresun'da devrilen ATV'nin sürücüsü öldü
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde köy yolunda devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 06.07.2024 - 00:19 Güncelleme: 06.07.2024 - 00:19
Yakınca köyünün Karyatağı mevkisinde İsmet A. (74) idaresindeki plakasız ATV kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri İsmet A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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